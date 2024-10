"Brate, šta bih ja dao da Partizan prima pet golova u Ligi šampiona": Terzić otkrio detalje ručka s Mijatom

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić otkrio je detalje ručka sa Predragom Mijatovićem, novim članom rukovodstva u Partizanu.

Izvor: RTS/Screenshot

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić prije nekoliko dana viđen je na ručku sa Predragom Mijatovićem, legendarnim fudbalerom Partizana koji je postao član Radne grupe koja trenutno upravlja klubom. Njihov susret je izazvao mnogo pažnje, a sada je Terzić objasnio da je Mijatović inicirao susret.

"Partizan je nama najveći konkurent bez obzira u kakvoj god da je situaciji. To je veliki klub, klub veliuke tradicije i istorije, tako da zaslužuje respekt svih ljudi, pa i nas Zvezdaša. Ja sam dugogodišnji prijatelj sa Predragom Mijatovićem. Iznenadio me je što je u ovom trenutku polarizacije Crvene zvezde i Partizana, i uopšte društva svuda u svijetu, odlučio da me pozvao. Rekao je Terza, hajde da ručamo, neću da se krijemo", kazao je Terzić tokom gostovanja u Jutarnjem programu RTS.

"Došao je u moj restoran i insistirao da nas svi vide. Pokazao je sportsku širinu i da Partizan pruža ruku, da sarađuje sa svima, pa i sa 'vječitim' rivalom. Osim što su Zvezda i Partizan ljuti rivali, moraju da imaju dobar odnos", naglasio je direktor Zvezde koji je otkrio i po koji detalj sa ručka.



"Neki dan, na tom čuvenom ručku sa Predragom Mijatovićem - kaže mi Peđa: 'E, brate, šta bih ja dao da Partizan igra u Ligi šampiona, pa nek dobija po pet golova svaki meč.' To je misaoni san sada za sve Partizanovce. Stvarno sam ponosan što mogu da pričam o igranju u Ligi šampiona i o meču sa Barselonom."

Terzić je takođe istakao da je za njega u ovoj godini najvažniji meč bio protiv norveškog Bode Glimta, u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dodavši da njegov tim poslije toga "žrijeb nije milovao". Istakao je da je Zvezda od osam rivala, dobila sedam baš jakih, dodajući da ni raspored nije išao na ruku jer je najslabija ekipa - Jang bojs - tek na kraju, u posljednjem kolu.

Ali, nema biranja, tako da Zvezda već iduće nedjelje na "Marakani" čeka Barselonu: "Da imamo kapacitet 150 hiljada mjesta, sve bi bilo prodato. Moji prijatelji ne mogu da vjeruju da sedam dana pred meč nema karata...", kazao je Zvezdan Terzić i dodao da je ostalo još po 1.500 karata za jug i sjever, a da će prednost imati kupci prvih ulaznica za meč protiv Vojvodine u subotu, koji će biti i generalna proba za Milojevićev tim.

Stoga je pozvao navijače da pruže podršku na meču sa Vojvodinom, a dodao je i da će svemu prethoditi ceremonija otvaranja spomenika drugoj "Zvezdinoj zvezdi", čuvenom Dragoslavu Šekularcu.