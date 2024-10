"Tada sam vidio da u Partizanu ne znaju da vode klub": Terzić progovorio o problemima u Humskoj

Zvezdan Terzić pričao je i o problemima u Partizanu.

Partizan je u problemima i ne samo rezultatski. Zbog toga se očekuju velike promjene u klubu, stiže novo rukovodstvo i očekuje se da Rasim Ljajić preuzme ulogu predsjednika kluba. O problemima sa druge strane brda pričao je i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

"Partizan je veliki klub i izaći će iz ove krizne i zabrinjavajuće situacije. Kriza traje predugo. Ne smije da dozvoli da mu vječiti rival sedam puta uzme titulu. Kada uzimate kao Zvezda titulu, pravite rezultate u Evrope i pravili sve veću razliku. Biće jako teško i Ljajiću i bilo ko da dođe, da stigne Zvezdu. Puna je Zvezda dobrih igrača, tržišna vrijednost je ogromna, omladinska škola je puna velikih talenata koje smo godinama kupili", rekao je Terzić u podkastu "Miljanov korner".

Otkrio je i šta ga je iznenadilo od strane vječitog rivala.

"Njima treba da budu šampioni jedne godine da bi dobili samopouzdanje. Bili su prije dvije-tri godine kada je Sale Stanojević bio tu. I tad sam vidio koliko oni, biće grubo, ali koliko ne poznaju fudbal i fudbalski biznis. Da je situacija obrnuta, da mi se ukazala šansa da budem na '+5' na polusezoni. Kada uzmeš kontrolu nad situacijom, drži čvsto, pojačaj. Očekivao sam da će tada da se pojačaju, da se zaduže tipa pet miliona evra, da kupe četiri top igrača. Ne mogu da kažem da smo bili u panici, nego da smo bili pod pritiskom. Da su tad doveli četiri igrača za po milion evra, napravili bi ozbiljan problem. Oni ne znaju da vode klub. Mislim da su tada otišli neki igrači."

Ističe da bi on upravo to uradio da je bio na njihovom mjestu.

"Pribojavao sam se da bi to uradili, da su imali Terzića, zadužio bih se za pet miliona, dobio bi derbi, otišao na osam razlike, imao kvalifikacije u Ligu šampiona. Tad sam vidio da ne znaju da vode klub. Mi smo imali neke teške utakmice, bezveze smo izgubili neke bodove. Oni ne razumiju kako se vodi veliki klub. Vidio sam da ne znaju. Da ne otkrivam poslovne tajne. Oni su ljetos doveli 14 novih igrača, od njih 12 promaše. I Zvezda je pravila promašaje, promaši od 10 jednog ili dva. Atletiko plati Feilksa 120 miliona evra i promaši, sportski je griješiti, nije sramota pogriješiti, ali su oni baš izgriješili. Zvezda je do ovih rezultata došla dobrom procjenom igrača. Pominju Kulibalija, Dionija. Promašaj je kada date pare za nekoga, dva-tri miliona evra obeštećenja i promašiš, to je promašaj. Ako dovedeš Dionija ili Kulibalija na pozajmicu, ne pokažu se, daš platu, vrate se kući i to je to. Dolazili su igrači iz ozbiljne lige. Muče je igrao sa Mesijem u Argentini, samo se eto nisu snašli."

"Niko nije veći Zvezdaš od mene"

Pričao je Terzić potom o trenutnom sastavu Crvene zvezde.

"Moja ocjena igrača? To su rezultati. Ili sam zadovoljan rezultatima ili ne. Kada kritičari kritikuju igrače, Mrkelu, Marina, kažu zadovoljni smo rezultatima, nismo zadovoljni igračima. Mrkela i Marin doveli su igrače koji prave rezultat. Ne interesuje me kakve je boje mačka dok lovi miševe. Dok god Zvezda čvrsto drži prvo mjesto, dok smo konkurentni u Evropi, zadovoljan sam kako je to izgledalo protiv Benfike i Intera... Volio bih da imamo bolje igrače, ali možemo li to da priuštimo."

Kako sam kaže uvijek gleda širu sliku i razmišlja o budućnosti ne samo o sadašnjosti.

"Sve planove pravim dugoročno. Nemam ambicije da idem iz Zvezde i nadam se da ću ovde ostati do penzije i da ću i poslije penzije ostati bar kao gledalac, navijač, sa sezonskom ulaznicom. Biću na usluzi, ali da ne smetam mlađim generacijama. U Zvezdi mogu da opstanem samo u slučaju dobrih rezultata. Svjestan sam da nema opuštanja, nema minulog rada, stare slave i stalno moraš da imaš sve bolje igrače, sve bolji tim, rezultate i to možeš samo dugoročnim razmišljanjem. Jakom omladinskom školom, dobrim rezultatima, posebno u inostranstvu, rezultati na međunarodnoj sceni daju velike prihode. Zvezda je za ovih 10 godina prihodovala 345 miliona evra iz inostranstva. Neka se javi uspješna kompanija koja je to uradila."

Nastavio je da priča o budžetima. "Mi smo u budžet Srbije uplatili skoro 50 miliona evra od novca koji donosimo iz inostranstva. Ako budem morao državu da molim za novac, neću biti u Zvezdi. Republika Srbija je uplaćivala novac Zvezdi tek nakon molbi iz Partizana da ne mogu da opstanu, pa kada uplate Partizanu, uplate i Zvezdi zbog balansa. Nije normalno i ne treba država da uplaćuje ni Zvezdi ni Partizanu ni u fudbalu ni u košarci. Tako može svako da vodi klub, da imaš pare od države i ti si veliki sportski radnik. Osposobi klub da sam pravi novac, pa ulaži i investiraj."

Za kraj je imao i poruku za navijače. "Nikome ne priznajem da je veći Zvezdaš od mene, ni nekome sa Sjevera. Znam u kakvom sam ludilu odrastao i da sam volio Zvezdu više od mame i tate. Sada sam ovdje profesionalac i to je ostvarenje nekih dječačkih snova. Pozicija predsjednika Sportskog društva mi daje neku dodatnu odgovornost. Trudim se da mi oduzima manje vremena zbog fudbala. Fudbalski klub pomaže klubovima, pomogli smo mačevalačkom klubu posljednjem. Pomažemo sve klubove u Zvezdi", zaključio je Terzić.