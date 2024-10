Zvezda ne da malog Mesija za manje od 20 miliona evra! Terzić povisio ton: Kiosk ne mogu da vode, a mene savjetuju

Zvezdan Terzić pričao je o transfer politici, prodaji mladih igrača, Ligi šampiona...

Andrija Maksimović (17) je u razmaku od samo nekoliko nedjelja igrao za Crvenu zvezdu u vječitom derbiju protiv Partizana, pa u Ligi šampiona protiv Intera i onda je debitovao i za seniorsku reprezentaciju Srbije. Sve to najbolje govori o kakvom talentu se radi i da je pred njim svijetla budućnost.

Interesovanje za njega je ogromno, posljednji se javio i Liverpul, a Zvezdan Terzić pričao je upravo o svemu tome. Kako o ponudama za njega, tako i o prodaji nekih mladih igrača poput Koste Nedeljkovića, Jovana Mijatovića... Navijači bi voljeli da Andrija ostane što duže na Marakani.

"Čitamo i mi te komentare, forume. Ljudi koji nisu vodili kiosk ispred zgrade daju savjete da ga ne prodajemo, da ga čuvamo još dvije godine. Ja sam 27 godina rukovodilac, 17 godina sam vodio OFK Beograd, uzeo sam razvaljen klub u trećoj ligi sa planiranim prihodima nula. Vjerovao sam u svoj plan, vraćao dugovanja od transfera i prihoda. Tako isto i danas, došao sam sa tim iskustvom u Zvezdu i onda dođe neko i da za pravo da nije trebalo da prodam Mijatovića, Nedeljkovića... Ljudi, moraš da poznaješ tržište. Maksimović da je 2002, a ne 2007. godište ne bi vrijedeo toliko. Ako ga ne prodaš u zenitu. Imali smo te situacije da misliš da će da raste, on pada. Nismo planirali da ga prodajemo, pa smo dobili ponudu od Aston VIle i bio je rizik da ga ne prodaš, on se povrijedio poslije mjesec dana, vidjeli su da ima problem sa kukovima, fudbal je nepredvidlijiva stvar, to doktori naši nisu otkrili. Mjesec i po dana je mirovao", rekao je Terzić u podkastu "Miljanov korner".

Pojasnio je i kako sve to funkcioniše i za koju cifru traži za Maksimovića.

"Pratimo tržište, osluškujemo, gledamo. Svaki igrač je priča za sebe, ne odlučujem ja sam, ja presiječem, ali se konsultujem sa saradnicima. Procijenimo kada će i kako će. Mi sada pričamo sa klubovima koji nam dođu, zvalo me je sedam-osam ozbiljnih klubova. Svima sam prvo rekao da nije na prodaju u ovom momentu, jer 5. juna tek puni 18 godina sljedeće godine. Drugo, nemamo formiranu cijenu i kažem im da neće biti ispod 20 miliona evra i spremni su to da plate, plus bonuse. To samo hrabrom našom klupskom politikom. Stavili smo ga da igra derbi, da igra protiv Intera. Svi koji su protivnici bonus igrača ne razumiju da evropsko tržište traži samo mlade igrače sa ovih prostora."

Zatim je dodatno analizirao dešavanja u srpskom fudbalu, posebno zbog bonus igrača.

"Ne zasluži dijete od 17 godina da igra, to svi znamo, ali stavi ga, istrpi njegove dječije bolesti, greške, ali želiš dobro svom klubu i da ne živiš na državnim jaslama, već da puniš budžet transferima. Moraš da proizvodiš mlade igrače. Mora da se pojača rad u omladinskim školama, infrastruktura, bolji treneri. Biću zagovornik da se sa dva podigne na tri bonus igrača, ne za Zvezdu, nego ako i ostali čelnici imaju razumijevanje za fudbalski biznis, moraju da imaju nekoliko mladih igrača na terenu. Šta će ti igrač od 35 godina na terenu da tavoriš na sredini tabele. Insistiraćemo da budu tri bonusa ispod 21 godine, tražio bih da budu još mlađi, da ide na ispod 20 godina."

Ističe da Superliga mora da postane razvojna liga za mlade igrače i za velike transfere.

"Ova naša liga mora da bude razvojna. Imamo sve manje igrača u velikim klubovima, nemamo u ligama petice. Kao Stankovića, Kolarova, Ivanovića, Matića, Vidića i tako dalje. Osim Vlahovića nemamo igrača u velikom klubu i to je zabrinjavajuće, treba napraviti strategiju i analizu. Ne može Radnički iz Niša da nema omladinsku školu, Kruševac da nema pomoćni teren, to su veliki gradovi. Mora i liga da se smanji na 12 klubova sa 16. Srbija nema kapacitet za 16 klubova, nemamo 16 stadiona, nemamo 16 gradova, moramo da budemo pažljivi, da ne dođe do beogradizacije lige, da veliki centri budu nosioci Superlige", jasan je Terzić.

"Miloje mi je rekao da vjeruje"

Nije Maksimović jedini, generalni direktor Zvezde tvrdi da u timu ima još veoma talentovanih igrača.

"Zašto je Zvezda bolja od Radničkog iz Niša? Zato što ima pare i može da kupi bolje igrače. Pričao sam sa Vladanom Milojevićem prije nekoliko dana i rekao sam mu da iskoristimo Ligu šampiona da promovišemo par fenomenalnih klinaca, ne samo Maksimovića, već i lijevog beka Avdića, mali Milosavljević, tri top talenta kakve Zvezda nije imala u posljednjih 10 godina kako sam ja tu. Da finansijski stabilizujemo klub, Evropa vapi za mladim talentima, mi imamo trojicu. Na to mi je Miloje rekao da sačekam i da on vjeruje da možemo do osam ili devet bodova. Hronološki je raspored takav da na kraju možemo da tražimo te bodove protiv PSV-a i Jang Bojsa, bilo bi lakše da su to prva i druga utakmica, psihološki bi bilo lakše. Imamo Monako, Barselonu, Štutgart, Milano, ko god je realan, šta misli da je realno za bodove tu? Bukmejkeri nisu kafanske varalice, koriste matematičke modele, uzmi novac ako misliš drugačije, kladionice kažu da smo autsajderi. Pobjeda protiv Liverpula je realno incident."

Pričao je i o budžetu.

"Zvezda je jača od drugih klubova u Srbiji za pet miliona evra zbog ugovora sa Gaspromom, od 1,2 miliona od Telekoma. Zvezda je napravila 92 miliona evra, to može i Radnički iz Kragujeva ako bude imao hrabru, pametnu sportsku politiku kao Zvezda, ne moraš da budeš šampion Srbije da bi krenuo tim putem. U planu prihoda je Zvezda imala 6,2 miliona sigurnih prihoda. Zvezda je 2017. godine krenula u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope i došla do grupne faze. Možeš da budeš i treći u Srbiji, uđi u Evropu, dobićeš bonuse i gradićeš sampouzdanje. Onda je 2018. Zvezda iz prve runde kvalifikacija za Ligu šampiona došla do grupne faze, sve što je uradila, uradila je sama. Ulazili smo u grupne faze evropskih takmičenja i pravili veliki novac. Kroz Ligu šampiona promovišeš igrače, praviš transfere", zaključio je Terzić.