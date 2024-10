Zvezdinom Mesiju idoli Partizanovi igrači: Sve je krenulo od derbija, nisam imao strah ped meč sa Interom

Andrija Maksimović je poslije Andrije Živkovića najmlađi debitant u istoriji reprezentacije Srbije. Sjajna igra u dresu Crvene zvezde omogućila mu je da ostane na konačnom spisku Dragana Stojkovića Piksija.

Izvor: Fudbalski savez Srbije

Pred Srbijom su dueli sa Švajcarskom i Španijom u oktobarskom ciklusu Lige nacija, a oni će svakako biti posebni za srpski fudbal i jednog tinejdžera iz Novog Pazara. Zovu ga Mesi, ime mu je Andrija, a po dolasku na svoje prvo okupljanje za najbolji nacionalni tim, selektor Dragan Stojković dočekao ga je riječima „gdje si, Jamal“, aludirajući na špansko čudo od djeteta. Po svemu što je do sada Maksimović pokazao, ima ga i Srbija, a Piksijevo povjerenje učiniće da naš reprezentativni fudbal dobije drugog najmlađeg debitanta u istoriji državnog tima. Poslije Andrije Živkovića koji je sa 17 godina i 92 dana debitovao protiv Japana (2:0) na oproštaju Dejana Stankovića…

Maksimović nije tako rijetko prezime u reprezentaciji, imali smo Nikolu, imamo Nemanju, a sada i Andriju, momka kome ništa u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi nije nepoznato, samo je novo, starije društvo, najbolje što fudbalska Srbija ima. Po dolasku na okupljanje Maksimović je rekao.

"Da, često sam ovdje bio sa mlađim selekcijama, prije svega kadetima, sada evo sa A timom što mi je bio san", iskren je Andrija Maksimović. Uz osmijeh prepričava i prvi susret sa selektorom Stojkovićem "Sve je bila šala, nazvao me je „novi Jamal“, rekao mi je samo da se opustim, treniram i da ću vjerovatno debitovati protiv Švajcarske".

Ne krije novo fudbalsko čudo Srbije koji nadimak mu se više sviđa... "Više Mesi. Protiv Jamala sam već igrao na kadetskom Prvenstvu Evrope, obojica smo dali gol, volio bih da se opet sretnemo na terenu", rekao je Maksimović i potom dodao: "Iza sebe imam dva prvenstva u uzrastu do 17 godina, u Mađarskoj sam igrao sa godinu dana starijim igračima, postigao dva gola protiv Španije i Italije. Na Kipru smo stigli do polufinala, poraženi smo od Portugala, ali dali smo svi maksimum. San mi je bio uvijek da igram za najbolji tim Srbije i sada sam ovdje", ispričao je mladi fudbaler.

Selektor Stojković je rekao da ga je pratio već na tom prvenstvu koje se održavalo na Kipru, o tome je Maksimović kratko rekao: "Imali smo informaciju da je na tribinama u meču grupne faze upravo sa Kiprom, ali nije bilo treme".

U Sportskom centru se po dolasku na kratko vidio i sa saigračima iz mlađe selekcije koji se pripremaju za dva meča sa Rusijom, čestitali su mu na pozivu, uzvratio im je da se dobro spreme jer ih očekuju kvalifikacije za omladinsko Evropsko prvenstvo. Ne krije da su ga iz kluba lijepo ispratili na prvo okupljanje sa najboljim državnim timom. "Rekli su mi da nastavim dobro da radim, da nemam tremu, da će me svi ovdje dobro prihvatiti".

Karijera mladog fudbalera Cvene zvezde ide uzlaznom putanjom, a sve je krenulo poslije odlične igre na vječitom derbiju. "Pojavio se tada i širi spisak, odmah su me savjetovali da ostanem čvrsto na zemlji, da ne poletim, da stalno radim na sebi. Ne čitam mnogo komentare, ali vidio sam šta su Italijani pisali poslije meča sa Interom, dali su mi ocjenu sedam. Sve je to zaista sjajno za mene, imam 17 godina, a igrao sam protiv jednog Intera, debitovao u Ligi šampiona", ispričao je Maksimović.

I postao najmlađi debitant u istoriji srpskog fudbala u Ligi šampiona. Karijere je napisao da ima karakter za svoje godine… "Prije meča sa Interom svi su me pitali da li imam strah, tremu, rekao sam da nemam…Pokazao sam na terenu i da me nije strah i da imam karakter. Ko je ostavio najveći utisak na mene od igrača Intera? Arnautović. Snažan, jak, svuda ga je bilo. Mogao sam Zomeru da dam gol, nisam imao sreće, sada ga neće biti u Leskovcu".

Odradio je prvi trening sa A reprezentacijom, interesantno je čuti ko je idol Andriji od novih saigrača…"Aleksandar Mitrović. Protiv Portugala je postigao onaj gol i odveo nas na Svjetsko prvenstvo", iskreno je ispričao Maksimović.

Mrežama kruži snimak kada je imao samo pet godina i dužu kosu, živio u Novom Pazaru. "Da, sestra me zbog kose nazvala Mesi, on je tada isto imao dužu kosu. Ostao mi nadimak, kasnije sam igrao u školi fudbala „Vlada Dimitrijević“, došao zatim u Zvezedu. U Novom Pazaru je legenda fudbala Adem Ljajić, vratio se iz inostranstva i podigao grad na noge. I on mi je idol, jer smo obojica iz istog grada" rekao je Andrija Maksimović i poentirao. "Zovu me sada Mesi, ali volio bih jednog dana da me pamte kao legendu Andriju Maksimovića. Da ostavim trag u fudbalu", ispričao je Maksimović.

Za kraj nekoliko riječi o Švajcarskoj i Španiji? "Španiju sam gledao u Beogradu, a rekli su mi da je Švajcarska dobra reprezentacija. Idemo na pobjedu u oba meča, a fokus je prvi meč u Leskovcu" zaključio je Andrija Maksimović, najmlađi član najboljeg tima Srbije.