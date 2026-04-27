"Ne dajem im promil šanse": Kako je Zvezdan Terzić najavio titulu Zvezde još u decembru?

Zvezdan Terzić je još u decembru najavio titulu Crvene zvezde, ističući da ne daje šansu rivalima, prije svega Partizanu koji je tada bio lider.

Crvena zvezda je osvojila šampionsku titulu na četiri kola do kraja Superlige pošto je u 179. "vječitom" derbiju bila bolja od Partizana (3:0), pobijedivši tako najvećeg rivala treći put u istoj sezoni. Tako sada Zvezda ima čak 17 bodova više od Partizana iako je u 2026. godinu ušla sa minusom od jednog boda.

Imao je Partizan i četiri boda viška pred posljednje kolo jesenjeg dijela šampionata, dugo je bježao Crvenoj zvezdi, ali nijednog se trenutka na "Marakani" nije paničilo i sve vrijeme je najavljivana titula.

Tako je generalni direktor kluba Zvezdan Terzić, koji je i najavio da će otići prvi put kada Zvezda ne bude šampion, ispričao u intervjuu za "RTS" još 25. decembra prošle godine da ne daje nikome bilo kakvu šansu da bude prvak Srbije. I njegove riječi su se obistinile.

"Govorio sam o tim kašljucanjima u domaćem prvenstvu, treba da utvrdimo da li su se dešavala zbog velikog broja povrijeđenih igrača ili smo potcijenili ligu? Ne postoji treći razlog. Toliko smo kvalitetniji, da se ne dovodi u pitanje osvajanje šampionske titule sa velikom, velikom bodovnom razlikom… Ne dajem ni promil šanse bilo kome drugom da bude šampion, prosto Zvezda ima ubjedljivo najkvalitetniji tim", rekao je Terzić gostujući na RTS-u.

U međuvremenu je Zvezda odlučila da završi saradnju sa Vladanom Milojevićem i na njegovo mjesto vratio se Dejan Stanković koji je već u prvom meču uspio da povrati lidersku poziciju na tabeli, a sada i da osvoji titulu.

"Lako je biti trener, znam zašto to pričam, zato što imam stabilna leđa. Podršku i povjerenje. Čestitam od srca. Čestitam i navijačima. Ovo je i njihova titula. Lako je biti trener u Zvezdi, ima stresa, ali zato smo plaćeni", naglasio je Stanković poslije osvajanja četvrtog pehara u Zvezdi kao trener.

