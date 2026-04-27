Zenit iz Sankt Peterburga čestirao je Crvenoj zvezdi na pobjedi u vječitom derbiju i osvojenoj šampionskoj tituli.
Crvena zvezda je savladala Partizan u vječitom derbiju 3:0 (1:0) i tako obezbijedila svoju 37. titulu šampiona države. Prvi pogodak na meču postigao je Strahinja Eraković, a među prvima da čestita javio se Zenit iz Sankt Peterburga.
Ruski klub koji je od Zvezde prvo kupio Erakovića, a na pola ove sezone ga pozajmio crveno-bijelima ima sjajne odnose sa šampionom Srbije. Odigrali su Zvezda i Zenit nekoliko revijalnih i pripremnih utakmica, a osim Erakovića nedavno je i Vanja Drkušić bio na pozajmici u Zvezdi.
"Zvezda je šampion Srbije! U odlučujućem meču poražen je Partizan, pobjedonosnim golom Strahinje Erakovića. Čestitamo braćo", napisao je Zenit.
Rusi prvi čestitali Zvezdi: "Naša braća su šampioni golom Strahinje Erakovića"
Zenit je takođe u šampionskoj trci i pobijedili su Ahmat Grozni na svom stadionu 2:0 (2:0) i tako ostali na korak iza Krasnodara koji ima bod više na vrhu tabele.