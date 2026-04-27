logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rusi prvi čestitali Zvezdi: "Naša braća su šampioni golom Strahinje Erakovića"

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Zenit iz Sankt Peterburga čestirao je Crvenoj zvezdi na pobjedi u vječitom derbiju i osvojenoj šampionskoj tituli.

Zenit čestitao Zvezdi na pobjedi u derbiju i tituli Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je savladala Partizan u vječitom derbiju 3:0 (1:0) i tako obezbijedila svoju 37. titulu šampiona države. Prvi pogodak na meču postigao je Strahinja Eraković, a među prvima da čestita javio se Zenit iz Sankt Peterburga.

Ruski klub koji je od Zvezde prvo kupio Erakovića, a na pola ove sezone ga pozajmio crveno-bijelima ima sjajne odnose sa šampionom Srbije. Odigrali su Zvezda i Zenit nekoliko revijalnih i pripremnih utakmica, a osim Erakovića nedavno je i Vanja Drkušić bio na pozajmici u Zvezdi. 

"Zvezda je šampion Srbije! U odlučujućem meču poražen je Partizan, pobjedonosnim golom Strahinje Erakovića. Čestitamo braćo", napisao je Zenit. 

Zenit je takođe u šampionskoj trci i pobijedili su Ahmat Grozni na svom stadionu 2:0 (2:0) i tako ostali na korak iza Krasnodara koji ima bod više na vrhu tabele.

Tagovi

FK Crvena zvezda Zenit fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC