Rusi prvi čestitali Zvezdi: "Naša braća su šampioni golom Strahinje Erakovića"

Zenit iz Sankt Peterburga čestirao je Crvenoj zvezdi na pobjedi u vječitom derbiju i osvojenoj šampionskoj tituli.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je savladala Partizan u vječitom derbiju 3:0 (1:0) i tako obezbijedila svoju 37. titulu šampiona države. Prvi pogodak na meču postigao je Strahinja Eraković, a među prvima da čestita javio se Zenit iz Sankt Peterburga.

Ruski klub koji je od Zvezde prvo kupio Erakovića, a na pola ove sezone ga pozajmio crveno-bijelima ima sjajne odnose sa šampionom Srbije. Odigrali su Zvezda i Zenit nekoliko revijalnih i pripremnih utakmica, a osim Erakovića nedavno je i Vanja Drkušić bio na pozajmici u Zvezdi.

"Zvezda je šampion Srbije! U odlučujućem meču poražen je Partizan, pobjedonosnim golom Strahinje Erakovića. Čestitamo braćo", napisao je Zenit.

Zenit je takođe u šampionskoj trci i pobijedili su Ahmat Grozni na svom stadionu 2:0 (2:0) i tako ostali na korak iza Krasnodara koji ima bod više na vrhu tabele.