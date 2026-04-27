Trener Crvene zvezde Dejan Stanković istakao je da ima sjajan odnos sa svim svojim fudbalerima, a posebno je izdvojio Strahinju Erakovića i Marka Arnautovića.

Crvena zvezda je savladala Partizan u 179. vječitom derbiju, a prvi gol na meču dao je Strahinja Eraković. Bio mu je to prvi gol u dresu Crvene zvezde, a poslije postignutog pogotka otrčao je pravo kod svog trenera Dejana Stankovića. Upitan je za taj potez trener crveno-bijelih.

"Čupa i trk? Pa kao da ne trči, prošli smo on i ja mnogo toga, gdje će da trči nego kod mene? Šalim se. A i ne šalim se! Čupa je dijete fenomenalno, momak na koga sam ponosan", rekao je Stanković na konferenciji za medije poslije meča.

Vidi opis Dejan Stanković o odnosu sa Markom Arnautovićem: "Kako ja da imam problem sa njim? Nemoguće"

Pohvalno je pričao o brojnim fudbalerima svog tima i njihovom odnosu prema igri, a naglasio je da se sa svima sjajno slaže. Osvrnuo se i naa Marka Arnautovića, najveće pojačanje tima za ovu sezonu.

"Stvarno dišemo i živimo zajedno fenomenalno. Ne može da bude problema. Čitao sam da li Mare i ja možemo da imamo nekih problema. Vjerujte i da nema šanse da Mare i ja imamo nekih problema. Nula, minus deset. Ništa ne zamjeram, nego kako ja da imam problema sa Arnautovićem? Nula, minus deset", naglasio je on.

Istakao je da dobro poznaje ovaj tim i karakter svojih igrača i da je zbog toga sve kristalno jasno. "Znaju me, moj karakter, kako volim da radim, šta mi je važno, bitno. Odnos, ljudskost, poštenje. Imamo kristalno jasan odnos i kristalno jasne situacije. Uživao sam i želim još da uživam", završio je Stanković.

