Dejan Stanković o odnosu sa Markom Arnautovićem: "Kako ja da imam problem sa njim? Nemoguće"

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković istakao je da ima sjajan odnos sa svim svojim fudbalerima, a posebno je izdvojio Strahinju Erakovića i Marka Arnautovića.
Crvena zvezda je savladala Partizan u 179. vječitom derbiju, a prvi gol na meču dao je Strahinja Eraković. Bio mu je to prvi gol u dresu Crvene zvezde, a poslije postignutog pogotka otrčao je pravo kod svog trenera Dejana Stankovića. Upitan je za taj potez trener crveno-bijelih.
"Čupa i trk? Pa kao da ne trči, prošli smo on i ja mnogo toga, gdje će da trči nego kod mene? Šalim se. A i ne šalim se! Čupa je dijete fenomenalno, momak na koga sam ponosan", rekao je Stanković na konferenciji za medije poslije meča.
"Ne mogu ja da imam problem sa njima"
Pohvalno je pričao o brojnim fudbalerima svog tima i njihovom odnosu prema igri, a naglasio je da se sa svima sjajno slaže. Osvrnuo se i naa Marka Arnautovića, najveće pojačanje tima za ovu sezonu.
"Stvarno dišemo i živimo zajedno fenomenalno. Ne može da bude problema. Čitao sam da li Mare i ja možemo da imamo nekih problema. Vjerujte i da nema šanse da Mare i ja imamo nekih problema. Nula, minus deset. Ništa ne zamjeram, nego kako ja da imam problema sa Arnautovićem? Nula, minus deset", naglasio je on.
Istakao je da dobro poznaje ovaj tim i karakter svojih igrača i da je zbog toga sve kristalno jasno. "Znaju me, moj karakter, kako volim da radim, šta mi je važno, bitno. Odnos, ljudskost, poštenje. Imamo kristalno jasan odnos i kristalno jasne situacije. Uživao sam i želim još da uživam", završio je Stanković.
