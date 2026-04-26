Zvezdan Terzić nakon pobjede u "vječitom derbiju": Titulu smo osvojili na najljepši mogući način

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić reagovao na pobjedu u derbiju i novu titulu crveno-bijelih.

Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su šampionsku titulu u Srbiji, pošto su pobjedom nad Partizanom stekli nedostižnu prednost na vrhu tabele Superlige. Crveno-bijeli su i u drugom proljećnom okršaju protiv najvećeg rivala bili ubjedljivi (3:0), a razloga za zadovoljstvo imao je generalni direktor Zvezdan Terzić.

Ubrzo nakon pobjede nad Partizanom i osvajanja nove titule Terzić se oglasio putem zvaničnog sajta kluba i analizirao čitavu sezonu u kojoj je Zvezda osvojila još jednu titulu u nizu,

"Velike čestitke igračima, stručnom štabu i svim zaposlenima u klubu na još jednom izuzetnom uspjehu, kojim smo nastavili da pomjeramo granice. Od početka sezone smo imali jasno definisan cilj, znali smo da posjedujemo kvalitet i zato je ova titula logičan rezultat kontinuiranog, sistemskog i odgovornog rada", rekao je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić i dodao: "Deveta uzastopna titula predstavlja istorijski rezultat i jasnu potvrdu da je Crvena zvezda stabilan, organizovan i dominantan sistem. Postavljamo standarde u srpskom fudbalu, ponosan sam na ukupno deset osvojenih titula od kada smo preuzeli klub 2014. godine. Tokom sezone klub je pokazao zrelost, karakter i sposobnost da odgovori na sve izazove. I u periodu kada je bilo sumnji sa strane, mi smo bili mirni, jer smo znali u kom pravcu idemo i da je ozbiljan i profesionalan rad iza nas".

Terzić smatra da je ekipa u proljećnom dijelu sezone pokazala šampionski mentalitet, uz poseban osvrt na tri pobjede protiv Partizana. Naravno, iskoristio je priliku da podsjeti kako sezona nije završena jer Zvezda želi trofej i u Kupu Srbije.

"Upravo su ti momenti dodatno učvrstili ekipu, koja je u proljećnom dijelu sezone pokazala punu snagu, stabilnost i šampionski mentalitet, što nas je i dovelo do zaslužene titule. Posebno me raduje što smo poslije 28 godina po prvi put slavili u sva tri ovosezonska derbija protiv vječitog rivala i to ubjedljivo, ukupnim rezultatom 8:1. Međutim, za Crvenu zvezdu posao ovdje nije završen. Naši ciljevi su uvijek najviši i u tom kontekstu fokus ostaje na osvajanju Kupa Srbije i šeste duple krune u nizu. Titulu smo osvojili na najljepši mogući način, pobjedom nad vječitim rivalom na Marakani, što ovaj uspjeh čini još većim i značajnijim za sve zvjezdaše", istakao je Terzić.

