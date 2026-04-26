Adem Avdić dao gol Partizanu i pecnuo kritičare: "Pričalo se da sam nezgodan, a na neki način jesam"

Adem Avdić dao gol Partizanu i pecnuo kritičare: "Pričalo se da sam nezgodan, a na neki način jesam"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Adem Avdić je nakon pobjede Crvene zvezde nad Partizanom i gola koji je dao na 179. vječitom derbiju iskoristio priliku da se obrati svima koji su sumnjali u njega.

Crvena zvezda je dobila 179. vječiti derbi, a dobila je i sjajnog Adema Avdića. Mladi 18-godišnji lijevi bek iz Loznice postigao je drugi gol na meču i bio je jedan od heroja pobjede crveno-bijelih na ovoj utakmici. Pred kamerama "Arene sport" rekao je da je ovo nešto što je sanjao otkako je kao dijete stigao u omladinski pogon crveno-bijelih.

"U pravu ste to je to što sam sanjao i to sanja svaki dječak kojoi je odrastao ovdje i zna svaki ćošak Marakane. Mnogo sam srećan", rekao je na startu Adem Avdić. 

Mladi lijevi bek koji je dio omladinskih selekcija Srbije dobijao je od dolaska Dejana Stankovića priliku i u Evropi, a sada je dokazao da ta šansa nije dobijena tek tako. Naglasio je da mu jako znači podrška trenera, ali se sada obratio i svojim kritičarima. 

"Naravno da mi znači. Da nema tog povjerenja, ne bi bilo i ovakvih partija. Pričalo se da imam lošu defanzivu i da sam nezgodan. E pa na neki način jesam nezgodan", rekao je Adem Avdić uz veliki i širok osmijeh. 

Avdic duplirao prednost Zvezde
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

