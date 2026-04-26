logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ima 18 godina i već daje golove na derbiju: Dejan Stanković se kladio na Adema Avdića i pogodio

Goran Arbutina
0

Adem Avdić je postigao prvi seniorski gol u karijeri protiv Partizana u 179. vječitom derbiju.

Adem Avdić je postigao prvi seniorski gol u karijeri protiv Partizana

Crvena zvezda je povela prvencem Strahinje Erakovića u dresu Crvene zvezde, a onda je u 68. minutu svoj prvi gol u seniorskoj karijeri dao mladi 18-godišnji lijevi bek Adem Avdić!

Mladi Avdić je dobio priliku ispred Naira Tiknizijana i u formaciji sa tri igrača pozadi je startovao meč, a sada je iskoristio to što se sjajno postavio.

Vasilije Kostov je prošao po strani, pokušao je da centrira Džeju Enemu koji je ušao sa klupe, ali su defanzivci Partizana odbili tu loptu. Natrčao je na nju Adem Avdić i sa 12 metara je pocijepao mrežu Marka Miloševića. Pogledajte kako:

Adem Avdić gol Partizanu
Izvor: YouTube/Arena sport

Adem Avdić je nakon pozajmice u OFK Beogradu i dvojne registracije u redovima Grafičara u posljednje vrijeme dobijao šansu i u Evropi. Za U15 tim Srbije odigrao je 2, a za U16 i U17 timove po 7 mečeva.

Tagovi

Adem Avdić FK Crvena zvezda vječiti derbi fudbal FK Partizan Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC