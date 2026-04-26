Ima 18 godina i već daje golove na derbiju: Dejan Stanković se kladio na Adema Avdića i pogodio

Adem Avdić je postigao prvi seniorski gol u karijeri protiv Partizana u 179. vječitom derbiju.

Crvena zvezda je povela prvencem Strahinje Erakovića u dresu Crvene zvezde, a onda je u 68. minutu svoj prvi gol u seniorskoj karijeri dao mladi 18-godišnji lijevi bek Adem Avdić!

Mladi Avdić je dobio priliku ispred Naira Tiknizijana i u formaciji sa tri igrača pozadi je startovao meč, a sada je iskoristio to što se sjajno postavio.

Vasilije Kostov je prošao po strani, pokušao je da centrira Džeju Enemu koji je ušao sa klupe, ali su defanzivci Partizana odbili tu loptu. Natrčao je na nju Adem Avdić i sa 12 metara je pocijepao mrežu Marka Miloševića. Pogledajte kako:

Adem Avdić je nakon pozajmice u OFK Beogradu i dvojne registracije u redovima Grafičara u posljednje vrijeme dobijao šansu i u Evropi. Za U15 tim Srbije odigrao je 2, a za U16 i U17 timove po 7 mečeva.