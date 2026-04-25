"Crvena zvezda je favorit": Dejan Stanković i Srđan Blagojević najavili "vječiti derbi"

"Vječiti derbi" između Crvene zvezde i Partizana mogao bi da odluči titulu u Superligi Srbije, a Dejan Stanković je najavio utakmicu.

Fudbaleri Crvene zvezde imaju priliku da "ovjere" šampionsku titulu protiv Partizana. Dejan Stanković smatra da to nije dodatni motiv i da je trofej trebalo osvojiti u prethodnom kolu, na gostovanju Železničaru iz Pančeva. Sa druge strane, smatra da u derbiju nema favorita iako ne želi da pobjegne od uloge koju je crveno-bijelima dodijelio trener Partizana Srđan Blagojević.

Zvezda neće računati na Miću Ivanića i Luku Zarića, Stanković nema dilemu oko startera u derbiju i praktično je najavio Adema Avdića u timu, a dodao je i da "svašta može da se očekuje". Da li je to najava formacije sa dva napadača, ostaje nam da vidimo u nedjelju popodne (18.00) kada Zvezda i Partizan budu igrali 179. "vječiti" derbi.

Ko je favorit?

"Sve su to činjenice... Sezona je dugačka, svi imaju kadrovske probleme, povrede, kartone. Može da bude hendikep, može da bude prednost. Partizan je bio jesenji prvak. Kvalitet su sigurno pokazali. Ekipa je dosta mlada, ali davali su golove, osvajali bodove. Ja ne bježim da je Zvezda favorit, imamo bodovnu prednost, radili smo za to. Zasluga je naša. Ali ne može da se kaže ko je favorit u derbiju. Ne bježimo od odgovornosti da možemo da osvojimo titulu. Ja vidim natpise da je ljepše osvojiti titulu protiv Partizana. Kao trener bih to uradio u prošlom kolu. Sutra ćemo probati da uradimo to. Igrao sam derbije, bio sam trener. Specifična je utakmica. Jedan detalj može da odluči. Treba zaštiti praznik fudbala. Da se uživa u igri, ne misli o drugim stvarima", rekao je Stanković.

Postava?

"Svašta može da se očekuje sutra", rekao je Stanković i dodao: "Gledaću da izvedem najjači sastav. Samo da su zdravi. Nema kalkulisanja. Imali smo 23 igrača na treningu. Imam Miću Ivanića i Luku Zarića van tima, to je manje od 10 odsto tima. Nemam problema sa kartonima. Nekad se namjesti da ti neko fali. Treba da se adaptiraš na situaciju".

O kolegi Blagojeviću?

"Mogu, a i ne mogu. To je derbi. Kako ćeš da uđeš, strah, da li se vežu noge. Derbi izbaci nekog pojedinca, ali grupa mora da bude, jaka, stabilna, čvrsta. To derbi uvijek radi. Nadam se da ćemo biti fokusirani, koncentrisani na svaki detalj... Kad oni saznaju odgovore, moraš da promijeniš pitanja. Radio sam protiv Srđana, fenomenalan trener i čovjek, vizionar, voli da radi, detalji, analize. Ovo nam je prvi okršaj u Srbiji, biće zanimljivo. Lijepo je vidjeti ga, pozdraviti ga i igrati protiv njega", pomenuo je Stanković i dodao: "Nemam dilemu oko bonusa. Nezgodan je i Adem Avdić. Pričao sam o njemu, zanimljiv igrač i karakterom i talentom. Može da bude ozbiljna karijera ispred njega. Treba dosta da radi, posebno defanzivno. Vjerujem u njega i nema dilemu oko bonusa".

"Nema potrebe da objašnjavam ko je favorit": Srđan Blagojević najavio derbi

Trener Srđan Blagojević najavio meč Crvene zvezde i Partizana u trećem kolu plej-ofa Superlige Srbije, a konferenciju za medije iskoristio je da kaže kako samo laik može da pomisli da u ovom okršaju nema favorita. Po njegovim rečima, Crvena zvezda je favorit protiv Partizana, a taj stav nije želeo ni da objašnjava.

Ipak, crno-beli ne idu na stadion "Rajko Mitić" da tamo istaknu belu zastavu. Njima su bodovi potrebniji jer vode borbu za drugo mesto, pa samim tim igrači Partizana treba da budu motivisani kada počne meč protiv najvećeg rivala.

Uvodna riječ Blagojevića...

"Ovo je nešto najveće i najbolje što srpski fudbal ima. Mi svi, u okviru svojih ingerencija i poslova, imamo obavezu da čuvamo ovaj derbi i nadam se da će tako biti i na ovom 179. derbiju", rekao je trener Partizana i dodao: "Nažalost, po nas ova utakmica neće odlučivati ko će postati prvak. Možda je ta nada postojala prošle godine, ali sada je nema. Ipak, takmičarski naboj u ovoj utakmici postoji jer smo u jakoj i neizvjesnoj borbi sa Vojvodinom u drugoj poziciji. Bez obzira na Zvezdin motiv, naš motiv bi trebalo da bude veći".

Ima favorita!

"Nema potrebe da objašnjavam ko je favorit. Favorit je Crvena zvezda. Nema potrebe da objašnjavam. Samo laik za srpski fudbal može da tvrdi suprotno. Bez obzira na to, ne idemo na stadion Crvene zvezde sa bijelom zastavom. Ostalo je pet kola do kraja. Svaki bod na svakoj utakmici će nam biti značajan", rekao je Blagojević i dodao: "Moja je želja da budemo konkurentni. Nisam siguran da ima prostora za iznenađenja. Bio sam učesnik tri derbija, utisak mi je da smo u njima rasli igrački, psihološki... Igrački smo najbliži bili u posljednjem derbiju, tom nivou na kojem je Zvezda, čak smo se i nametnuli. Posljednji derbi, 3:0 na stadionu Zvezde, je sve to vratila malo unazad. Moj cilj je da pariramo, pa da se nadamo dobrom rezutatu".

Situacija u timu

"Igrači moraju da budu motivisani. Kad je više takmičarskog naboja, mora da bude iviše motivacije. Igrači moraju da budu svesni kvaliteta, da se nametnu, da naš plan igre dođe do izražaja. To će biti tema danas i sutra", rekao je Blagojević i dodao: "Nikola Simić je trenirao sa ekipom. Imamo trening popodne, radiće sa ekipom. Nadamo se da će biti u konkurenciji za utakmicu".

Podrška navijača!

"Navijači uvijek znače. Volim da naglasim, mi navijamo za Partizan jer ga volimo, a tek onda jer je najbolji. Oni najvatreniji prepoznaju značaj trenutka u kojem se nalazi Partizan. Moraju da pomognu nama, svima koji su terenu, da se stabilizuje situacija. Naš posao je na terenu, da ih energijom i emocijom, natjeramo da osjete to. Oni će sami doći, ne treba ja da ih pozivam. Nismo u lakom momentu, ali treba da se daje dodatan impuls igračima", zaključio je trener Partizana.

