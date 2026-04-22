Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Dejan Stanković ribao igrače Zvezde: "Ovo treba da je sveti dan, ispoštuj DNK našeg kluba"

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Dejan Stanković je kritikovao igrače Zvezde nakon remija s Železničarom zbog toga što su se opustili i propustili da već danas osvoje titulu.

Crvena zvezda je remizirala s Železničarom iz Pančeva (2:2) i to znači da još nije matematički obezbijedila šampionsku titulu. To će moći već u narednom kolu - u "vječitom" derbiju koji se igra već u nedjelju na "Marakani" od 18 časova - međutim trener Dejan Stanković ne raduje se što to nije urađeno ranije.

Poslije meča je malo "ribao" svoje igrače zbog opuštanja nakon odličnog "otvaranja" utakmice u Pančevu, tako da je imao šta da kaže svojim fudbalerima.

"Hajde da probamo brzinski da analiziramo", rekao je Dejan Stanković za TV Arena Sport i potom je kritikovao svoje igrače koji su se opustili poslije vodećeg gola: "Utakmica se otvorila onako kako smo mi željeli. Iskoristili smo to, ali onda se desilo ono što ne volim da vidim. Ja sam odrastao u Zvezdi, titula je svetinja, danas imaš priliku da uzmeš titulu, to treba da bude sveti dan. A ostavljaš za sutra. Ležernost je bila problem, stići će neko drugi, to je bio problem...".

"Izjednačili smo, mogli smo da damo još neki gol. Železničar nije iznenađenje, znaju gdje stoje... Ako već imaš ovo, ispoštuj DNK Crvene zvezde. Osvojićemo titulu za četiri dana ili deset dana, ali ovo je sveti dan", naglasio je Dejan Stanković.

Što se tiče njegovog kolege iz Pančeva, talentovanog Radomira Kokovića, istakao je da je njegova ekipa zadovoljna što je uspjela da osvoji bod: "Moram da budem objetkivan, zadovoljan sam bodom, ali više igrom. Posebno u prvom poluvremenu, bili smo u visokom intenzitetu, bili smo mirni i strpljivi, čekali pritisak i bio sam zadovoljan time, ne mgou da škode ni dva gola. Znali smo da će nas Zvezda spustiti u nisku zonu u nastavku zbog kvaliteta, nismo ostali toliko disciplinovani. Znači nam svakako ovaj bod na psihološkom planu i naravno da idemo da pobijedimo ostale mečeve, da ostanemo vjerni našem stilu", rekao je on.



