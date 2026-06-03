Košarkaš srpskog porijekla Milan Momčilović ostaje u NCAA i to sa velikim razlogom.

Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Milan Momčilović povukao se sa NBA drafta 2026. godine, a za to je imao jako dobar razlog. Kao i Andrej Stojaković, dobio je ponudu koja se ne odbija. Iako su mnogi koledži bili zainteresovani za njegov angažman, u narednoj sezoni će nastupati za Kentaki.

On će zaraditi preko 6,5 miliona evra nakon što mu je interesovanje pristižnih univerziteta Arizone i Luisvila diglo cijenu. Krilni igrač je projektovan kao rani pik u drugoj rundi Drafta, ali je procijenio da je u ovom momentu bolja opcija ostanak u NCAA.

NIL ugovori su napravili pravu pometnju u svijetu košarke, pa mnogi dokazani evropski igrači odlaze put Amerike kako bi bolje zaradili i dodatno izgradili ime...

Milan Momcilovic received an NIL package over $6.5 million from Kentucky after winning a bidding war against Louisville and Arizona.



Momcilovic, projected as an early 2nd-round pick, will make more than the No. 8 overall pick in the 2026 NBA Draft.



The power of the new NIL era.pic.twitter.com/3AMtt2xH7x — Evan Sidery (@esidery)June 2, 2026

Ono što je zanimljivo, Momčilović će u Kentakiju zaraditi više nego 8. pik na NBA draftu, pa ova njegova odluka nimalo ne čudi...

Ko je Milan Momčilović?

Vidi opis Srbin imao debeo razlog da se povuče sa NBA drafta: Stigla ponuda koja se ne odbija, zaradiće milione Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: David Purdy / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kevin Abele/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kevin Abele/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Michael Spomer / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Momčilović igra na pozicijama krila i krilnog centra, a rođen je 2004. godine u Viskonsinu. Dijete je srpskih imigranata i nije tajna da Srbija želi da ga privoli pod svoju zastavu. Zapravo, već je bilo kontakata.

Pomoćnik Dušana Alimpijevića u reprezentaciji Srbije Nemanja Jovanović koji radi u stručnom štabu UCLA u intervjuu za "Mozzartsport" otkrio je da je Momčilović pored Stojakovića primarna meta.

"Pratimo obojicu i voljeli bismo da u budućnosti igraju za reprezentaciju Srbije. Pored njih, pratimo i ostale igrače iz Srbije ili one koji potencijalno mogu da zaigraju za našu reprezentaciju zbog jednog roditelja sa srpskim pasošem. Trener sam koji je zvanično u sastavu A reprezentacije i koji prati razvoj igrača u SAD. U tome mi nezvanično pomažu Ognjen Stranjina (direktor rekrutinga Vičita Stejta prim. aut.) i Ogi Vasiljević (asistent trenera i direktor košarkaških operacija Saut Alabame prim. aut.). Pokušavamo da pratimo igrače zbog našeg posla, ali i reprezentacije Srbije. Ideja je da se prate momci koji su od 14-15 godina pa nadalje, gledamo ko je sve tu i ko bi potencijalno mogao da pomogne.”

Prošle sezone je igrao za Ajova Stejt i prosječno bilježio 16,9 poena po utakmici, dok je za tri poena šutirao impresivnih 48,7 odsto.