Košarkaš srpskog porijekla Milan Momčilović ostaje u NCAA i to sa velikim razlogom.
Srpski košarkaš Milan Momčilović povukao se sa NBA drafta 2026. godine, a za to je imao jako dobar razlog. Kao i Andrej Stojaković, dobio je ponudu koja se ne odbija. Iako su mnogi koledži bili zainteresovani za njegov angažman, u narednoj sezoni će nastupati za Kentaki.
On će zaraditi preko 6,5 miliona evra nakon što mu je interesovanje pristižnih univerziteta Arizone i Luisvila diglo cijenu. Krilni igrač je projektovan kao rani pik u drugoj rundi Drafta, ali je procijenio da je u ovom momentu bolja opcija ostanak u NCAA.
NIL ugovori su napravili pravu pometnju u svijetu košarke, pa mnogi dokazani evropski igrači odlaze put Amerike kako bi bolje zaradili i dodatno izgradili ime...
Milan Momcilovic received an NIL package over $6.5 million from Kentucky after winning a bidding war against Louisville and Arizona.— Evan Sidery (@esidery)June 2, 2026
Momcilovic, projected as an early 2nd-round pick, will make more than the No. 8 overall pick in the 2026 NBA Draft.
The power of the new NIL era.pic.twitter.com/3AMtt2xH7x
Ono što je zanimljivo, Momčilović će u Kentakiju zaraditi više nego 8. pik na NBA draftu, pa ova njegova odluka nimalo ne čudi...
Ko je Milan Momčilović?
Srbin imao debeo razlog da se povuče sa NBA drafta: Stigla ponuda koja se ne odbija, zaradiće milione
Momčilović igra na pozicijama krila i krilnog centra, a rođen je 2004. godine u Viskonsinu. Dijete je srpskih imigranata i nije tajna da Srbija želi da ga privoli pod svoju zastavu. Zapravo, već je bilo kontakata.
Pomoćnik Dušana Alimpijevića u reprezentaciji Srbije Nemanja Jovanović koji radi u stručnom štabu UCLA u intervjuu za "Mozzartsport" otkrio je da je Momčilović pored Stojakovića primarna meta.
"Pratimo obojicu i voljeli bismo da u budućnosti igraju za reprezentaciju Srbije. Pored njih, pratimo i ostale igrače iz Srbije ili one koji potencijalno mogu da zaigraju za našu reprezentaciju zbog jednog roditelja sa srpskim pasošem. Trener sam koji je zvanično u sastavu A reprezentacije i koji prati razvoj igrača u SAD. U tome mi nezvanično pomažu Ognjen Stranjina (direktor rekrutinga Vičita Stejta prim. aut.) i Ogi Vasiljević (asistent trenera i direktor košarkaških operacija Saut Alabame prim. aut.). Pokušavamo da pratimo igrače zbog našeg posla, ali i reprezentacije Srbije. Ideja je da se prate momci koji su od 14-15 godina pa nadalje, gledamo ko je sve tu i ko bi potencijalno mogao da pomogne.”
Prošle sezone je igrao za Ajova Stejt i prosječno bilježio 16,9 poena po utakmici, dok je za tri poena šutirao impresivnih 48,7 odsto.