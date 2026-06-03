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Srbin imao debeo razlog da se povuče sa NBA drafta: Stigla ponuda koja se ne odbija, zaradiće milione

Srbin imao debeo razlog da se povuče sa NBA drafta: Stigla ponuda koja se ne odbija, zaradiće milione

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Košarkaš srpskog porijekla Milan Momčilović ostaje u NCAA i to sa velikim razlogom.

Milan Momčilović ostaje u NCAA Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Milan Momčilović povukao se sa NBA drafta 2026. godine, a za to je imao jako dobar razlog. Kao i Andrej Stojaković, dobio je ponudu koja se ne odbija. Iako su mnogi koledži bili zainteresovani za njegov angažman, u narednoj sezoni će nastupati za Kentaki.

On će zaraditi preko 6,5 miliona evra nakon što mu je interesovanje pristižnih univerziteta Arizone i Luisvila diglo cijenu. Krilni igrač je projektovan kao rani pik u drugoj rundi Drafta, ali je procijenio da je u ovom momentu bolja opcija ostanak u NCAA.

NIL ugovori su napravili pravu pometnju u svijetu košarke, pa mnogi dokazani evropski igrači odlaze put Amerike kako bi bolje zaradili i dodatno izgradili ime...

Ono što je zanimljivo, Momčilović će u Kentakiju zaraditi više nego 8. pik na NBA draftu, pa ova njegova odluka nimalo ne čudi...

Ko je Milan Momčilović?

Momčilović igra na pozicijama krila i krilnog centra, a rođen je 2004. godine u Viskonsinu. Dijete je srpskih imigranata i nije tajna da Srbija želi da ga privoli pod svoju zastavu. Zapravo, već je bilo kontakata.

Pomoćnik Dušana Alimpijevića u reprezentaciji Srbije Nemanja Jovanović koji radi u stručnom štabu UCLA u intervjuu za "Mozzartsport" otkrio je da je Momčilović pored Stojakovića primarna meta.

"Pratimo obojicu i voljeli bismo da u budućnosti igraju za reprezentaciju Srbije. Pored njih, pratimo i ostale igrače iz Srbije ili one koji potencijalno mogu da zaigraju za našu reprezentaciju zbog jednog roditelja sa srpskim pasošem. Trener sam koji je zvanično u sastavu A reprezentacije i koji prati razvoj igrača u SAD. U tome mi nezvanično pomažu Ognjen Stranjina (direktor rekrutinga Vičita Stejta prim. aut.) i Ogi Vasiljević (asistent trenera i direktor košarkaških operacija Saut Alabame prim. aut.). Pokušavamo da pratimo igrače zbog našeg posla, ali i reprezentacije Srbije. Ideja je da se prate momci koji su od 14-15 godina pa nadalje, gledamo ko je sve tu i ko bi potencijalno mogao da pomogne.”

Prošle sezone je igrao za Ajova Stejt i prosječno bilježio 16,9 poena po utakmici, dok je za tri poena šutirao impresivnih 48,7 odsto.

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Tagovi

NCAA Milan Momčilović draft NBA liga

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