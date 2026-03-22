Amerikanci poludjeli za Milanom Momčilovićem: "Pogledajte ga, igra kao Dirk Novicki"

Amerikanci poludjeli za Milanom Momčilovićem: "Pogledajte ga, igra kao Dirk Novicki"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Talentovani srpski košarkaš Milan Momčilović blista na završnom turniru koledž košarke u dresu Ajova Stejta

Milan Momčilović blista na završnom turniru koledž košarke Izvor: Instagram/cbssportscbb

Srpski krilni centar Milan Momčilović (21) zablistao je na završnom turniru NCAA, i u dresu svog koledža Ajova Stejt izveo sjajan potez - koš u stilu Dirka Novickog. "Pogodio je 'Dirka', da li vam ovo izgleda poznato?", objavila je američka TV mreža CBS u komentaru njegovog sjajnog poteza, pogotka poslije driblinga uz odskok unazad.

Momčilović je izveo taj potez na utakmici protiv Kentakija, protiv kojeg je prvi u svom timu postigao deset poena, postidavši dvije trojke. U pitanju je druga runda "Martovskog ludila" i meč koji se igra u "Enterprajz centru" u Sent Luisu.

Pogledajte kako je Srbin zablistao.

Momčilovićev tim ušao je u ovaj duel kao bolje rangirani tim, sa skorom 28-7. Srpski krilni centar igra sjajnu sezonu i prosječno postiže po 17,1 poen.

Milan je rođen u Americi, u Viskonsinu, u septembru 2004. godine, a na koledžu Ajova Stejt igra od 2023. godine. Proglašavan je ove sezone i najboljim šuterom u SAD.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milan Momčilović NCAA

