Šou Andreja Stojakovića, hoće titulu u NCAA

Sve bolje partije Andreja Stojakovića koji vodi svoj Ilionois među 16 najboljih ekipa u NCAA i hoće titulu.

Andrej Stojaković odveo je svoj koledž Ilionis u najboljih 16 u NCAA. "Martovsko ludilo" donijelo nam je sjajne utakmice, a da je Ilinois ove sezone spreman za korak više pokazao je u duelu sa Virdžinija Komonvelt Univerzitetom (VCU) protiv koga je slavio 76:55.

Na tom meču Andrej Stojaković je počeo sa klupe i opet je bio najbolji igrač utakmice. Ubacio je 21 poen uz 7/12 iz igre, a postigao je i sedam poena sa "penala". Nije se plašio ni da zakuca u prodoru...

Takođe, Stojaković je imao i četiri skoka, jednu asistenciju, jednu blokadu i jednu izgubljenu loptu, a nema sumnje da ga ovakve utakmice samo još više inspirišu, pa ćemo vidjeti šta može protiv Hjuston Kuguarsa u narednom duelu - inače drugog nosioca u "kosturu".

Andrej Stojakovic off the bench to send Illinois to the Sweet 16:



21 PTS | 7-12 FG | 26 MIN



Interesantno je da Stojakovićem igra i Mihailo Petrović iz Prokuplja (odigrao minut na ovom meču), kao i braća Tomislav i Zvonimir Ivišić iz Hrvatske, odnosno David Mirković iz Niškića. S druge strane za VCU je igrao mladi srpski košarkaš Lazar Đoković koji je za 29 minuta postigao dva poena, pa je jasno da je svake godine sve više igrača sa ovih prostora na koledžima, što nije iznenađenje od promjene pravila.

Da li je Stojaković odlučio za koga igra?

Sin legendarnog srpskog košarkaša Peđe Stojakovića još nije jasno i glasno rekao za koga će igrati - Srbiju ili Grčku. Bilo je nekih naznaka da će poput svog oca obući dres "orlova", međutim Grci ne odustaju i stalno pokušavaju da ostvare kontakt s njim i ubijede ga da izabere državu svoje majke.

Ove sezone Stojaković inače bilježi 13,3 poena po meču, uz 4,6 skokova i jednu asistenciju.

