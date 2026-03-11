Grci odletjeli za Ameriku po Andreja Stojakovića: Uvjereni da će zaigrati za njihovu reprezentaciju

Andrej Stojaković je navodno blizu odluke da obuče plavi dres "helena" i opredijeli se između Grčke i Srbije.

Kako javlja dobro obaviješteni "SDNA" Grčka je baš zapela za Andreja Stojakovića. Sin proslavljenog srpskog NBA košarkaša Predraga Stojakovića još nije izabrao da li će igrati za Srbiju ili Grčku, a ima opciju i da nastupa za Sjedinjene Američke Države koje su u jednom momentu pokazale interesovanje.

Andrej Stojaković ima i srpski i grčki pasoš, a sada se generalni menadžer seniorskog tima Grčke Nikos Zizis ozbiljno zapeo da ga ubijedi da se opredijeli za Helene. Otac mu je Srbin, ali mu je majka Grkinja i Andrej je zapravo rođen u Solunu, a odrastao najviše u Americi.

Zizis je nedavno otputovao u Čikago gdje se susreo sa 21-godišnjim košarkašem koji nastupa na Univerzitetu Ilinois sa nekoliko srpskih mladih i talentovanih igrača. Grci navode da Andrej još nije odlučio za koga će nastupati, ali da su Grci sigurni da će izabrati njih. Takođe vijest je da bi Andrej Stojaković mogao da nastupa za Grčku kao domaći, a ne naturalizovani košarkaš,

Kako ide karijera Andreja Stojakovića?

Kako ide karijera Andreja Stojakovića?

Nakon sjajne srednjoškolske karijere on je prvo upisao Stenford gdje je bilježio 7,8 poena i 3,4 skoka po meču. Zatim je nastupao na Kaliforniji gdje je imao 17,9 poena i 4,7 skokova, a sada je na Ilinoisu. Ove godine prosječno bilježi 13,3 poena, 4,5 skokova i 1 asistenciju po meču.

