logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Grci odletjeli za Ameriku po Andreja Stojakovića: Uvjereni da će zaigrati za njihovu reprezentaciju

Grci odletjeli za Ameriku po Andreja Stojakovića: Uvjereni da će zaigrati za njihovu reprezentaciju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Andrej Stojaković je navodno blizu odluke da obuče plavi dres "helena" i opredijeli se između Grčke i Srbije.

grci odletjeli po andreja stojakovica Izvor: Alan Look / Zuma Press / Profimedia

Kako javlja dobro obaviješteni "SDNA" Grčka je baš zapela za Andreja Stojakovića. Sin proslavljenog srpskog NBA košarkaša Predraga Stojakovića još nije izabrao da li će igrati za Srbiju ili Grčku, a ima opciju i da nastupa za Sjedinjene Američke Države koje su u jednom momentu pokazale interesovanje. 

Andrej Stojaković ima i srpski i grčki pasoš, a sada se generalni menadžer seniorskog tima Grčke Nikos Zizis ozbiljno zapeo da ga ubijedi da se opredijeli za Helene. Otac mu je Srbin, ali mu je majka Grkinja i Andrej je zapravo rođen u Solunu, a odrastao najviše u Americi.

Zizis je nedavno otputovao u Čikago gdje se susreo sa 21-godišnjim košarkašem koji nastupa na Univerzitetu Ilinois sa nekoliko srpskih mladih i talentovanih igrača. Grci navode da Andrej još nije odlučio za koga će nastupati, ali da su Grci sigurni da će izabrati njih. Takođe vijest je da bi Andrej Stojaković mogao da nastupa za Grčku kao domaći, a ne naturalizovani košarkaš,

Kako ide karijera Andreja Stojakovića?

Nakon sjajne srednjoškolske karijere on je prvo upisao Stenford gdje je bilježio 7,8 poena i 3,4 skoka po meču. Zatim je nastupao na Kaliforniji gdje je imao 17,9 poena i 4,7 skokova, a sada je na Ilinoisu. Ove godine prosječno bilježi 13,3 poena, 4,5 skokova i 1 asistenciju po meču.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:13
Andrej Stojaković
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Andrej Stojaković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC