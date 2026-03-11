logo
Poljaci napali Slovenca: "Domen Prev(c)ara"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Velika bura digla se u svetu ski skokova nakon što su poljski mediji posumnjali u to da Domen Prevc dominira zbog zaobilaženja nekih pravila.

Domen Prevc Izvor: Marcin Kadziolka/Shutterstock

Domen Prevc je na putu da ubilježi najubjedljiviju i najuspješniju sezonu u istoriji ski skokova. Uspio je da osvoji sve titule, od trofeja na Četiri skakaonice, preko zlata na Svjetskom prvenstvu i prvenstvu u ski letovima, do olimpijskog zlata i titule u generalnom plasmanu.

Ipak nakon što su mu poništili prvu pobjedu u Lahtiju zbog nepravilnosti u opremi on je pobijedio drugog dana i sada sa 1.894 boda ima trofej. Ipak iz Poljske dolaze teške optužbe da je zapravo dominantan jer cijele godine vara.

Prevc ima 741 bod više od drugoplasiranog Rjojua Kobojašaji, a nakon brojnih diskvalifikacija slovenačkih skakača ove sezone poljski mediji nazivaju Slovence prevarantima. Navode da oni koriste rupe u pravilima kako bi dominirali. U Lahtiju je Domen diskvalifikovan jer su mu skije bile centimetar duže od dozvoljenog. 

"Svi mogu da vide da je njegova oprema prevelika. Nešto jednostavno ne izgleda kako treba. Ipak, teško ga je optužiti za varanje jer je toliko puta provjeravan, a nije diskvalifikovan. Očito je pronašao rupu u pravilima i koristi je", navodi se pred takmičenja u ski letovima u Vikeršundu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:22
Domen Prevc pad
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Tagovi

Domen Prevc ski skokovi

