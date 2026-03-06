logo
Šok za Domena Prevca: Diskvalifikovan iz bizarnog razloga, pobjeda i rekord se brišu!

Šok za Domena Prevca: Diskvalifikovan iz bizarnog razloga, pobjeda i rekord se brišu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Domen Prevc neće upisati rekordnu pobjedu pošto je diskvalifikovan zbog problema sa skijama.

Diskvalifikovan Domen Prevc Izvor: Huang Wei / Xinhua News / Profimedia

Domen Prevc je 16 časova potvrdio osvajanje Kristalnog globusa i to tako što je u Lahtiju slavio ski skokom od 129 metara. Bila je to istorijska pobjeda, rekord je oboren, ali je sve to trajalo manje od sat vremena. Zašto? Jer je ubrzo diskvalifikovan.

Ništa od rekorda, pobjede ni istorije, bar ne za sada. Problem je nastao sa njegovom opremom i rezultat je poništen. Navodno su problem bile njegove skije koje su bile za centimetar duže od dozvoljenog. Dužina skija se određuje prema tjelesnoj težini, a kontrola je pokazala da je bio prelagan za model koji je koristio.

Prevc je već ranije osigurao Veliki Kristalni globus, ali je ova pobjeda imala dodatnu težinu. Da je ostala na snazi, bila bi sedma uzastopna i po tome bi bio rekorder. Sada ima šest i rekord je i dalje podijeljen. Ipak, neće to umanjiti njegovu najbolju sezonu u karijeri u kojoj je prvi put postao najbolji skakač na svijetu.

Tagovi

Domen Prevc ski skokovi

