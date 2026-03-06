Domen Prevc osvojio Svjetski kup u ski skokovima: Sad juri bratov rekord, da ga zapamte kao najvećeg ikada

Domen Prevc je osvojio Kristalni globus za najboljeg ski skakača ove takmičarske godine i pomjerio je granice. Ako obori i bratov rekord po broju osvojenih bodova i pobjeda, ovo će biti najbolja sezona ikada.

Slovenija slavi, ima najbolje na svijetu i to iz iste kuće. Nakon što je u četvrtak Nika Prevc osvojila Kristalni globus Svjetskog kupa u ski skokovima sada je to uradio njen brat Domen. I dok je ovo Niki bila treća uzastopna titula Domen Prevc je prvi put postao najbolji skakač svijeta.

Znali smo i pre Zimskih Olimpijskih igara sa koji se vratio sa dvije medalje da će osvojiti titulu, a sa pobjedama u Kulmu i poslije nevjerovatnih skokova Domen je obezbijedio to da smo svi znali da će prvog dana u Lahtiju uzeti titulu šampiona svijeta.

Sedmu pobjedu u nizu je ostvario Domen Prevc nestvarnim skokom od 129 metara. Imao je 138,8 bodova, a ostavio je iza sebe Filipa Rajmunda i Danijela Čofeniga na podijumu pošto se skakala samo jedna serija. Ovo mu je bila 14. pobjeda ove sezone, 20 podijum i definitvino je ovo najbolja sezona ikada.

Domen Prevc - kao niko ranije

Sa definitivnim osvajanjem Kristalnog globusa Domen Prevc je postao jedini ub istoriji koji je osvojio sedam individualnih titula. On je olimpijski šampion, svjetski šampion, šampion svijeta u ski letovima, osvajač svjetskog kupa, osvajač Četiri skakaonice, drži svjetski rekord i osvajač je malog globusa u ski letovima.

Do sada su Mati Nikenen i Štefan Kraft imali po šest titula od ovih sedam, a po pet su imali Andreas Goldberger, Espen Bredsen, Gregor Šlirencauer i Peter Prevc.

Kako je Domen došao do titule?

Na početku sezone je došao do drugog mjesta u Lilehameru i trećeg u Ruki i Falunu, a onda je od Visle krenula dominacija, Pobijedio je dva puta u Poljskoj, dva puta u Kligentalu, u Engelbergu je jednom bio prvu, jednom drugi. Na četiri skakaonice je imao dvije pobjede i dva druga mjesta, a nakon pobjede Anžea Lanišeka u Zakopanama sada je naređao sedam pobjeda Prevc.

Najviše poena u nekoj sezomi imao je Peter Prevc 2.303 kada je izdominirao u sezoni 2015/16, a Domen je sada na 1.914 poena na osam takmičenja do kraja tako da će sigurno oboriti i ovaj rekord.

Slovenci su velesila

Slavila je Nika Prevc svoju rekordnu treću pobjedu za redom dan ranije, a Peter Prevc je osvojio Svjetski kup u sezoni 2015/16. Kod dama Nika Vodan, a nekada Križnar bila je prvakinja svijeta 2021. godine, a u top tri završavale su Maja Vtič, Ema Klinec i Urša Bogataj. Kod muškaraca osim braće Prevc Primož Peterka je bio najbolji u sezonama 1996/97 i 1997/98, a u top tri su završavali Primož Ulaga i Anže Lanišek.

