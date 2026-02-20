logo
Strašna scena na olimpijskoj skakaonici: Amerikanac udario u mašinu u punom zaletu za skok

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Amerikanac Ben Lumis je bio priseban i kompletirao je svoj skok, a moglo je svašta da se desi da se uplašio i uspaničio na Zimskim olimpijskim igrama.

Ski skakač zakačio mašinu na Zimskim olimpijskim igrama Izvor: X/@tntsports/printscreen

Za malo je izbjegnut jako opasan incident na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco. Amerikanac koji se takmiči u nordijskoj kombinaciji Ben Lumis je zakačio mašinu za duvanje snijega kada je trebalo da skoči. 

Nordijska kombinacija je sport u kome takmičari skupljaju bodove u kros kantri skijanju i ski skokovima, a Lumis je zamalo izbjegao mašinu koju je tu držao neoprezni volonter. Ipak, Lumis je zakačio mašinu, ali na sreću skok je prošao bez povrede i pada.

Pogledajte ovaj momenat:

Na kraju je Ben Lumis uspio da zadrži prisebnost i da skoči bez ikakvih problema, čak je bio prvi nakon skoka. On je u jednom takmičenju na ovim ZOI završio kao 27. dok je u drugom takmičenju bio 17. Norvežanin Jens Luras Ofrtebro je oba puta završio kao prvi, Austrijanac Johanes Lampater kao drugi, a treće mjesto su uzeli Finci Ika Herola i Ero Hirvonen.

"Jedan od volontera je malo sporije reagovao, ali svi smo ljudi i greške se dešavaju", izjavio je Lumis koji je odbio da ponovi svoj skok jer je smatrao da zbog loših vremenskih uslova ne bi došao do boljeg rezultata.

Tagovi

Zimske olimpijske igre ski skokovi

