Ovako nešto nikada niste vidjeli: Ispao mu telefon usred trke na Zimskim olimpijskim igrama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Skijaš Šeng Hajpeng izgubio je telefon tokom trke na Zimskim olimpijskim igrama, takve stvari se zaista rijetko viđaju

Skijaš izgubio mobilni telefon tokom trke za Zimskim olimpijskim igrama Izvor: Printscreen/X/TNT Sports

Na Zimskim olimpijskim igrama viđaju se neke zaista nevjerovatne stvari. Prvo su mislili da vuk juri skijašice na stazi, a sada je takmičaru ispao mobilni telefon usred trke. Zaista nešto što se rijetko viđa.

Skijaš Šeng Hajpeng je tokom trke slobodnim stilom u kvalifikacijama izgubio telefon. U jednom momentu mu je ispao iz džepa i sve to uhvatile su kamere. On taj detalj naravno nije primijetio već je završio sa kvalifikacijama.

Tek kada se sve završilo, neko je prišao i donio mu telefon koji mu je pao na stazi. Odmah je uzeo da provjeri da li je sve u redu i brzo se uvjerio da nema problema sa njegovim telefonom. Doduše, mnogima nije jasno zašto je uopšte imao telefon sa sobom tokom trke...

Tagovi

Zimske olimpijske igre skijanje mobilni telefoni

