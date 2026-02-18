logo
Esma Alić osvojila 46. mjesto na Zimskim olimpijskim igrama

Esma Alić osvojila 46. mjesto na Zimskim olimpijskim igrama

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Bosanskohercegovačka skijašica Esma Alić osvojila je 46. mjesto od 76 takmičarki u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini.

Esma Alić osvojila 46. mjesto na Zimskim olimpijskim igrama Izvor: Klaus Pressberger / AFP / Profimedia

Dvadesettrogodišnja Sarajka je ostvarila vrijeme 1:55.31 i za olimpijskom pobjednicom Mikaelom Šifrin zaostala je 16 sekundi i 21 stotinku.

Amerikanka je nakon dvije vožnje ostvarila vrijeme 1:39.10.

Srebro je osvojila Švajcarkinja Kamila Rast sa zaostatkom od 1.50 sekund, dok je bronza pripala Šveđanki Ani Larson Sven, koja je za najbržom skijašicom imala zaostatak od 1.71.

Inače, Mikaela Šifrin potvrdila je status najbolje skijašice svijeta - rekorderka je sa 108 pobjeda u Svjetskom kupu, a danas je osvojila treće olimpijsko zlato u slalomu.

Petostruka je osvajačica velikog kristalnog globusa i devetostruka osvajačica malog kristalnog globusa u slalomu.

(MONDO)

