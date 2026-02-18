Esma Alić posljednji predstavnik BiH na ZOI: Bh. skijašica na 55. mjestu nakon prvog slaloma

Druga trka počinje u 13.30 časova.

Nastupom Esme Alić u slalomu, završava se misija bosansko-hercegovačkih sportista na Zimskim olimpijskim igrama.

Skijašica rođena 2002. godine, koja je prethodno nastupila i u veleslalomu (51. u konkurenciji 76 skijašica), završila je prvu slalomsku vožnju na 55. mjestu sa vremenom 55.32 sekunde, što je za 8.19 sekundi sporije od Mikaele Šifrin, prvoplasirane pred start druge vožnje, koja je zakazana za 13.30 časova.

Amerikanka ima ogromne šanse da se okiti zlatnom medaljom, s obzirom na to da ima 82 stotinke prednosti u odnosu na drugoplasiranu Njemicu Lenu Dir. Treću poziciju i bronzanu medalju u džepu za sada ima Kornelija Elund, koja za Šifrin kasni jednu sekundu.

