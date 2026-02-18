logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Esma Alić posljednji predstavnik BiH na ZOI: Bh. skijašica na 55. mjestu nakon prvog slaloma

Esma Alić posljednji predstavnik BiH na ZOI: Bh. skijašica na 55. mjestu nakon prvog slaloma

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Druga trka počinje u 13.30 časova.

Esma Alić Zimske olimpijske igre slalom Izvor: Klaus Pressberger / AFP / Profimedia

Nastupom Esme Alić u slalomu, završava se misija bosansko-hercegovačkih sportista na Zimskim olimpijskim igrama.

Skijašica rođena 2002. godine, koja je prethodno nastupila i u veleslalomu (51. u konkurenciji 76 skijašica), završila je prvu slalomsku vožnju na 55. mjestu sa vremenom 55.32 sekunde, što je za 8.19 sekundi sporije od Mikaele Šifrin, prvoplasirane pred start druge vožnje, koja je zakazana za 13.30 časova.

Amerikanka ima ogromne šanse da se okiti zlatnom medaljom, s obzirom na to da ima 82 stotinke prednosti u odnosu na drugoplasiranu Njemicu Lenu Dir. Treću poziciju i bronzanu medalju u džepu za sada ima Kornelija Elund, koja za Šifrin kasni jednu sekundu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Esma Alić Zimske olimpijske igre skijanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC