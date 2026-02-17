Nevjerovatan finiš u brzom klizanju: Nesportski potez Turčina i istorija Olimpijskih igara

Italijan Pjetro Sigel na vrlo čudan način prešao je cilj, ali je ujedno pokazao borbenost i domišljatost da završi trku.

Izvor: Screenshot/Twitter/@canereler

Italijanski klizač Pjetro Sigel (26) dospui je u središte javnosti jer je trku u brzom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama završio okrenut leđima. Domaći predstavnik imao je problem u samom finišu jer je veliki broj rivala bio pored njega, ali je potencijalne opasnosti izbjegao i stigao do kraja. Ipak, "za dlaku" izmakla mu je i prva pozicija u preliminarnoj rundi.

U trci na 500 metara Italijan je bio na vodećoj poziciji. Kontrolisao je tempo sve do posljednjeg kruga, kad su rivali svim silama željeli da se domognu pozicije na kojoj je Sigel. U krivini je najveći problem napravio Litvanac Rejnis Berzinš, koji je sa treće pozicije želio da se probije, ali je pao i grupa klizača zbog njega je izgubila balans. Najprije je blokirao put Kazahstancu Abzalu Azhgalijevu, koji je prepreku dobro izbjegao, uspio je i Italijan da prođe bez posljedica, dok je Turčin Furkan Akar prošao baš kako je i zaslužio.

Turčin se našao na drugom mjestu u glavnoj trci sa Sigelom, a onda je Italijana udario rukom u glavu, što je bio nesportski potez. Vrlo brzo je Litvanac pao, doslovno pokosio Akara i poslao ga daleko od cilja, dok je Italijan imao sjajan balans, nadmudrio rivale i snašao se u važnom trenutku. Okrenuo se, kako ne bi pao, i unatraške stigao do cilja.

Međutim, kamere su kasnije posvjedočile da je Kazahstanac prvi prošao kroz cilj, a u pitanju su centimetri. Tako je Italijan trku završio na drugom mjestu, ali je pokazao izuzetnu spremnost i prisebnost.

Pogledajte kako je izgledao trenutak kad je Italijan prošao kroz cilj:

Tarihin en iyi foto finiş karelerinden biri:)



Dün bu yarışı Eurosport’ta ben anlattım ve bir yandan Furkan Akar’ın düşmesine üzülürken bir yandan Pietro Sighel’in finişinde kendimi toplamaya çalışıyordum…pic.twitter.com/ukS5MlOUrx — Caner Eler (@canereler)February 17, 2026

Zanimljivo je i to da Sigel nije prvi put na ovaj način završio trku. Borbe rivala i padovi tokom nadmetanja su vrlo česti, pa je savršen balans imperativ i čini se da se Italijan pridržava zlatnog pravila. Tokom finala mješovite štafete na 2.000 metara, Sigel je nakon osigurane pobjede unazad prošao kroz cilj, a ruke je podigao uvis. Mnogi su gest ocijenili kao nepoštovanje rivala, ali Italijan tvrdi da je želja bila da se zahvali publici i proslavi na domaćem terenu.

Ujedno, Italijan je jedini sportista koji je u istoriji brzog klizanja dva puta okrenut leđima prošao kroz cilj u zvaničnim trkama.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!