logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nevjerovatan finiš u brzom klizanju: Nesportski potez Turčina i istorija Olimpijskih igara

Nevjerovatan finiš u brzom klizanju: Nesportski potez Turčina i istorija Olimpijskih igara

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Italijan Pjetro Sigel na vrlo čudan način prešao je cilj, ali je ujedno pokazao borbenost i domišljatost da završi trku.

Italijanski klizač ušao u cilj okrenut leđima Izvor: Screenshot/Twitter/@canereler

Italijanski klizač Pjetro Sigel (26) dospui je u središte javnosti jer je trku u brzom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama završio okrenut leđima. Domaći predstavnik imao je problem u samom finišu jer je veliki broj rivala bio pored njega, ali je potencijalne opasnosti izbjegao i stigao do kraja. Ipak, "za dlaku" izmakla mu je i prva pozicija u preliminarnoj rundi.

U trci na 500 metara Italijan je bio na vodećoj poziciji. Kontrolisao je tempo sve do posljednjeg kruga, kad su rivali svim silama željeli da se domognu pozicije na kojoj je Sigel. U krivini je najveći problem napravio Litvanac Rejnis Berzinš, koji je sa treće pozicije želio da se probije, ali je pao i grupa klizača zbog njega je izgubila balans. Najprije je blokirao put Kazahstancu Abzalu Azhgalijevu, koji je prepreku dobro izbjegao, uspio je i Italijan da prođe bez posljedica, dok je Turčin Furkan Akar prošao baš kako je i zaslužio.

Turčin se našao na drugom mjestu u glavnoj trci sa Sigelom, a onda je Italijana udario rukom u glavu, što je bio nesportski potez. Vrlo brzo je Litvanac pao, doslovno pokosio Akara i poslao ga daleko od cilja, dok je Italijan imao sjajan balans, nadmudrio rivale i snašao se u važnom trenutku. Okrenuo se, kako ne bi pao, i unatraške stigao do cilja.

Međutim, kamere su kasnije posvjedočile da je Kazahstanac prvi prošao kroz cilj, a u pitanju su centimetri. Tako je Italijan trku završio na drugom mjestu, ali je pokazao izuzetnu spremnost i prisebnost.

Pogledajte kako je izgledao trenutak kad je Italijan prošao kroz cilj: 

Zanimljivo je i to da Sigel nije prvi put na ovaj način završio trku. Borbe rivala i padovi tokom nadmetanja su vrlo česti, pa je savršen balans imperativ i čini se da se Italijan pridržava zlatnog pravila. Tokom finala mješovite štafete na 2.000 metara, Sigel je nakon osigurane pobjede unazad prošao kroz cilj, a ruke je podigao uvis. Mnogi su gest ocijenili kao nepoštovanje rivala, ali Italijan tvrdi da je želja bila da se zahvali publici i proslavi na domaćem terenu.

Ujedno, Italijan je jedini sportista koji je u istoriji brzog klizanja dva puta okrenut leđima prošao kroz cilj u zvaničnim trkama.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zimske olimpijske igre brzo klizanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC