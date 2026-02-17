Francuz izbačen sa Zimskih olimpijskih igara: Nisu ga kaznili organizatori, već njegova država

Francuski hokejaš Pjer Krinon izbačen je sa Zimskih olimpijskih igara zbog tuče, izbacio ga je njegov savez i to potvrdio u saopštenju.

Izvor: HMB Media/Marc Niemeyer / imago sportfotodienst / Profimedia

Francuski hokejaš Pjer Krinon izbačen je sa Zimskih olimpijskih igara. Nisu ga izbacili organizatori, već njegova zemlja. Hokejaški savez Francuske poslao je saopštenje i potvrdio da je udaljen iz tima zbog tuče i svega što se dogodilo na meču protiv Kanade.

Tuča je sastavni dio hokeja, ali je na Zimskim olimpijskim igrama zabranjena i sankcioniše se. Tako je došlo do tuče između Krinona i kanadskog hokejaša Toma Vilsona. Sudije su uspjele da ih razdvoje, ali tu nije bio kraj svega.

tom wilson you have never done anything wrong in your lifepic.twitter.com/EJlbUyhw5D — jess !! (@hudrrys)February 15, 2026

"Zbog ponašanja Pjera Krinona na ledu i van njega donesena je odluka da se udalji iz tima. Cilj ovoga je da podsjeti igrača na obaveze i pravila ponašanja u francuskom olimpijskom timu. Razumijemo odluku organizatora ZOI da ne donese dodatne sankcije zbog incidenata na meču, ali mi želimo da istaknemo da postoje prave vrijednosti kada nosiš francuski dres i to mora da se poštuje, posebno na Olimpijskim igrama. Sve ovo podriva vrijednosti našeg sporta i zato je donesena zajednička odluka", navodi se u saopštenju.

