logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ljetos bio otpisani klinac, sada je najveća senzacija Olimpijskih igara: Sa 19 godina je veći od Adama Mališa

Ljetos bio otpisani klinac, sada je najveća senzacija Olimpijskih igara: Sa 19 godina je veći od Adama Mališa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Čak ni veliki Adam Mališ nije uradio ono što je ljetos uspio otpisani Kacper Tomašijak na Zimskim olimpijskim igrama.

Kacper Tomašijak Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia

Kacper Tomašijak je sinoć ispisao istoriju Olimpijskih igara i Poljske. Zemlja koja je do sada dala velikane poput Adama Mališa, Davida Kubackog i Kamila Stoha sada je iznenada dobila novu zvijezdu. Kacper Tomašijak je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco postao prvi Poljak sa tri medalje na jednim ZOI. 

On je prvo na maloj skakaonici osvojio srebro iza Filipa Rajmunda skokovima od 103 i 107 metara. Imao je tri i po boda manje od prvoplasiranog a da je oba puta skočio duže od njega. Zatim je na velikoj skakaonici bio bronzani iza Domena Prevca i Rena Nikaida skokovima od 133 i 138,5 metara.

Kao da ta dva rezultata nisu bili čudo sami po sebi, sinoć je u Super timu uspio da zajedno sa Pavelom Vasekom dođe do srebra. Samo su Jan Herl i Štefan Embaher bili bolji za Austriju, dok su Norvežani Johan Andre Forfang i Kristofer Eriksen Sundal bili treći. Njemačka, Slovenija i Japan ostali su bez medalja.

Bio otpisan, a sada je heroj

Nakon dominantnog nastupa Davida Kubackog na Četiri skakaonice 2020. godine i njegove odlične sezone 2023. godine, ali i pada u formi, nisu se ničemu nadali Poljaci na ovim Zimskim olimpijskim igrama. Nije se nadao ni 18-godišnji Tomašijak pred početak sezone da će za njega uopšte biti mjesta u timu, a onda je napravio čudo.

Pobijedio je na Kontinental kupu, pa je tako postao šampion ljetne sezone ski-skokova sa 362 poena. Kada je tu dokazao kvalitet, pozvan je u nacionalni tim pored veterana Kubackog i Stoha i uz Pavela Vaseka, a tek na Četiri skakaonice je uspio da dođe do završetka u prvih deset. U Super timu je bio treći u Zakopanama na domaćem terenu zajedno sa Kubackim, a onda je nakon proslavljenog 19. rođendana 20. januara otišao na Zimske olimpijske igre. 

Iako su Poljaci u njemu vidjeli veliki potencijal nakon što je poslije dva poena u Kontinental kupu 2023. godine i šest poena sada bio prvi sa 362 ispred Jonasa Šustera i Klemensa Aignera, ipak njegove tri medalje ostaju možda i najveća senzacija Zimskih olimpijskih igara ikada. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

ski skokovi Zimske olimpijske igre Poljska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC