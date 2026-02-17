Ljetos bio otpisani klinac, sada je najveća senzacija Olimpijskih igara: Sa 19 godina je veći od Adama Mališa

Čak ni veliki Adam Mališ nije uradio ono što je ljetos uspio otpisani Kacper Tomašijak na Zimskim olimpijskim igrama.

Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia

Kacper Tomašijak je sinoć ispisao istoriju Olimpijskih igara i Poljske. Zemlja koja je do sada dala velikane poput Adama Mališa, Davida Kubackog i Kamila Stoha sada je iznenada dobila novu zvijezdu. Kacper Tomašijak je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco postao prvi Poljak sa tri medalje na jednim ZOI.

On je prvo na maloj skakaonici osvojio srebro iza Filipa Rajmunda skokovima od 103 i 107 metara. Imao je tri i po boda manje od prvoplasiranog a da je oba puta skočio duže od njega. Zatim je na velikoj skakaonici bio bronzani iza Domena Prevca i Rena Nikaida skokovima od 133 i 138,5 metara.

Kao da ta dva rezultata nisu bili čudo sami po sebi, sinoć je u Super timu uspio da zajedno sa Pavelom Vasekom dođe do srebra. Samo su Jan Herl i Štefan Embaher bili bolji za Austriju, dok su Norvežani Johan Andre Forfang i Kristofer Eriksen Sundal bili treći. Njemačka, Slovenija i Japan ostali su bez medalja.

Bio otpisan, a sada je heroj

Nakon dominantnog nastupa Davida Kubackog na Četiri skakaonice 2020. godine i njegove odlične sezone 2023. godine, ali i pada u formi, nisu se ničemu nadali Poljaci na ovim Zimskim olimpijskim igrama. Nije se nadao ni 18-godišnji Tomašijak pred početak sezone da će za njega uopšte biti mjesta u timu, a onda je napravio čudo.

Pobijedio je na Kontinental kupu, pa je tako postao šampion ljetne sezone ski-skokova sa 362 poena. Kada je tu dokazao kvalitet, pozvan je u nacionalni tim pored veterana Kubackog i Stoha i uz Pavela Vaseka, a tek na Četiri skakaonice je uspio da dođe do završetka u prvih deset. U Super timu je bio treći u Zakopanama na domaćem terenu zajedno sa Kubackim, a onda je nakon proslavljenog 19. rođendana 20. januara otišao na Zimske olimpijske igre.

Iako su Poljaci u njemu vidjeli veliki potencijal nakon što je poslije dva poena u Kontinental kupu 2023. godine i šest poena sada bio prvi sa 362 ispred Jonasa Šustera i Klemensa Aignera, ipak njegove tri medalje ostaju možda i najveća senzacija Zimskih olimpijskih igara ikada.