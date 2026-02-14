Šok na ZOI - diskvalifikovan jedan od kandidata za medalje!

Danijel Čofenig neće nastupiti u drugoj seriji ski-skokova na velikoj skakaonici.

Ove subote pašće odluka o tome ko će osvojiti medalje na velikoj skakaonici na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco. Ove sezone neprikosnoveni Domen Prevc je drugoplasirani nakon prve serije, iza Japanca Rena Nikaida, uz sedam bodova zaostatka.

Jedan od kandidata za medalje bio je u Austrijanac Danijel Čofenig, koji je bio šestoplasirani, ali je na kraju diskvalifikovan!

Naime, kako je zvanično saopšteno, petoplasirani u Svjetskom kupu prekršio je pravilo o dozvoljenoj veličini čizama, što je kumovalo eliminacijom iz borbi za odličja na ovim Igrama.

Skakač koji će u martu proslaviti 24. rođendan ove godine je četiri puta bio na podijumu. Osvojio je takmičenje u Lilehameru i posljednju stanicu Novogodišnje turneje Četiri skakaonice u Bišofshofenu. Drugoplasirani je bio na prvoj skakaonicu Turneje, u Obersdorfu, dok je treći bio u Saporou.

