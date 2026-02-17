Drama i košmar Slovenaca na kraju ZOI: Nisu im dali da skoče još jednom, sve je odmah završeno

Slovenači par Domen Prvc - Anže Lanišek završio je kao petoplasirani u "Super timu", posljednjem takmičenju u ski-skokovima na Zimskim olimpijskim igrama. Takmičenje je prekinuto zbog velikih padavina.

Dramatičan kraj takmičenja u ski-skokovima na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Snijeg je tako zavijao skakaonicu da su nadležni odlučili da se takmičenje završi poslije prve dvije od tri serije u "super-tim" takmičenju. Na taj način tragičari su bili Slovenci, koji su završili kao petoplasirani u tandemu Domen Prevc (26) - Anže Lanišek (29).

Slovenac Domen Prevc, najbolji skakač svijeta, tako će završiti ZOI sa dva zlata, prvo osvojeno u kombinaciji sa sestrom Nikom, a drugo osvojeno u nedjelju uveče, na velikoj skakaonici.

Austrija je u ponedjeljak uveče na prekinutom takmičenju osvojila zlato, Poljska srebro, Norveška bronzu. Prema novom formatu, nekadašnje takmičenje četvoročlanih timova svedeno je na po dvojicu skakača u reprezentaciji. U prvoj rundi skakalo je 17 timova, najboljih 12 je ušlo u drugu, a najboljih osam u treću, koja nije završena.

"Nije moje da pričam, već da skačem"

"Imao sam želju, poslije sjajnog Anžeovog starta bio sam siguran da ćemo uspjeti, ali nije išlo. Previše je bilo forsiranja, premalo puštenosti, a tako se stvari ruše."

Nije ostao ljut Prevc zbog prekida. Sa partnerom je bio drugi poslije prve serije, ali su ih loši skokovi u drugoj seriji bacili na tek peto mjesto. Kada je u posljednjoj seriji trebalo da skače osam najboljih reprezentacija, takmičenje je završeno.

"Mislim da je bila prava odluka. Teško je obezbijediti zaletišta u takvim uslovima. Možda bi bilo drugačije da su uslovi od početka bili kao na kraju, ali su brzine dosta varirale, a onda je pao snijeg, vjetar se mijenjao. Nije moja odluka da odlučujem, već da skačem, ali mislim da je odluka bila prava", kazao je Prevc.