logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mama, tvoj mali dječak je umoran": Ilija ostavio misteriozne poruke poslije debakla i zabrinuo sve

"Mama, tvoj mali dječak je umoran": Ilija ostavio misteriozne poruke poslije debakla i zabrinuo sve

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Ilija Malinjin je poslije debakla na Zimskim olimpijskim igrama ostavio nekoliko misterioznih poruka koje su zabrinule mnoge.

Ilija Malinjin ostavio misteriozne poruke koje su zabrinule sve Izvor: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki klizač ruskog porijekla Ilija Malinjin (21) doživio je debakl u finalu muškog pojedinačnog takmičenja na Zimskim olimpijskim igrama. Želio je da izvede četvorostruki salto, ali je tom prilikom pao i završio je takmičenje na osmom mjestu. Poslije tog poraza oglasio se na TikToku i zabrinuo navijače.

"Ponekad želim da mi se nešto loše dogodi, pa da ja ne moram to sam da uradim", njegova prva poruka izazvala je veliku pažnju, ali se nije tu zaustavio.

"Tvoj mali dječak je umoran, mama", glasila je druga poruka, a uz to je podijelio i objave sa jednog naloga koji ostavlja ručno napisane poruke o emotivnoj iscrpljenosti. Njegova majka je Tatjana Malinjina iz Novosibirska.

Njegov tim se još uvijek nije oglasio poslije ovih zabrinjavajućih poruka.

Đoković mu se poklonio

Izvor: Daniel A. Anderson / Zuma Press / Profimedia

Malinjin, koji nosi nadimak "Bog četvorostrukih okova", donio je zlato Amerikancima u umjetničkom klizanju. U ekipnoj konkurenciji je donio trijumf nacionalnom timu, a sve to gledao je Novak Đoković koji se u jednom momentu uhvatio za glavu kada je vidio šta je Ilija uspio.

"Vidio sam Novaka. To je tako nestvarno. Čuo sam da je, nakon što sam uradio salto unazad, rekao nešto kao da je stavio ruke iznad glave. To je nevjerovatno. To je trenutak koji se doživljava jednom u životu. Apsolutno sam oduševljen", rekao Amerikanac kad su ga pitali za Novaka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ilija Malinjin Zimske olimpijske igre umjetničko klizanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC