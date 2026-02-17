"Mama, tvoj mali dječak je umoran": Ilija ostavio misteriozne poruke poslije debakla i zabrinuo sve

Ilija Malinjin je poslije debakla na Zimskim olimpijskim igrama ostavio nekoliko misterioznih poruka koje su zabrinule mnoge.

Američki klizač ruskog porijekla Ilija Malinjin (21) doživio je debakl u finalu muškog pojedinačnog takmičenja na Zimskim olimpijskim igrama. Želio je da izvede četvorostruki salto, ali je tom prilikom pao i završio je takmičenje na osmom mjestu. Poslije tog poraza oglasio se na TikToku i zabrinuo navijače.

"Ponekad želim da mi se nešto loše dogodi, pa da ja ne moram to sam da uradim", njegova prva poruka izazvala je veliku pažnju, ali se nije tu zaustavio.

"Tvoj mali dječak je umoran, mama", glasila je druga poruka, a uz to je podijelio i objave sa jednog naloga koji ostavlja ručno napisane poruke o emotivnoj iscrpljenosti. Njegova majka je Tatjana Malinjina iz Novosibirska.

Njegov tim se još uvijek nije oglasio poslije ovih zabrinjavajućih poruka.

Đoković mu se poklonio

Malinjin, koji nosi nadimak "Bog četvorostrukih okova", donio je zlato Amerikancima u umjetničkom klizanju. U ekipnoj konkurenciji je donio trijumf nacionalnom timu, a sve to gledao je Novak Đoković koji se u jednom momentu uhvatio za glavu kada je vidio šta je Ilija uspio.

"Vidio sam Novaka. To je tako nestvarno. Čuo sam da je, nakon što sam uradio salto unazad, rekao nešto kao da je stavio ruke iznad glave. To je nevjerovatno. To je trenutak koji se doživljava jednom u životu. Apsolutno sam oduševljen", rekao Amerikanac kad su ga pitali za Novaka.