Potpuni debakl šampiona zbog kog je svijet zanijemio: I Đoković mu se poklonio, a onda je uslijedio šok

Katastrofa Ilije Malinjina koju niko nije mogao da predvidi

Izvor: Daniel A. Anderson / Zuma Press / Profimedia

Američki klizač Ilija Malinjin (21) doživio je potpuni debakl u finalu muškog pojedinačnog takmičenja na Zimskim olimpijskim igrama. Iako je otvorio program svojim karakterističnim četvorostrukim skokom, pokušao je da napravi i četvorostruki "aksel", koji je izveo u timskom takmičenju i koji samo on može da izvede, ali je pao. I izgubio.

Malinjin je toliko loše nastupio da je završio u finalu tek kao osmoplasirani, daleko iza zlatnog Kazahstanca Mihaila Šajdorova, srebrnog Japanca Jume Kagijame i takođe bronzanog Japanca, Šuna Satoa.

Iako je bio proglašavan za apsolutnog favorita, Malinjin je podbacio kao malo koji favorit.

"Uprskao sam. Iskreno, to mi je prvo prošlo kroz glavu, da nema šanse da se ovo dogodilo. Spremao sam se čitave sezone i osjećao sam se tako samouvjeren u svoj nastup. A onda sam izašao i dogodilo se što se dogodilo... Nema riječi, zaista", kazao je Malinjin za "NBC".