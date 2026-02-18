"Nisam znala šta da im kažem": Ruskinja nosila tablu na kojoj piše "Ukrajina" na otvaranju ZOI

Ruskinja koja živi u Italiji nosila je tablu sa natpisom "Ukrajina" na Zimskim olimpijskim igrama.

Izvor: Fabrizio Carabelli / PA Images / Profimedia

Ruskinja Anastasija Kučerova otkrila je da je na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji nosila tablu na kojoj piše "Ukrajina". Mlada djevojka bila je obučena kao i ostale volonterke. Na sebi je imala sivu kombinaciju, a na očima naočare, te je niko nije mogao prepoznati, ali je i pored toga riješila da objelodani simboličnu priču i poseban akcenat stavi na odnose Rusa i Ukrajinaca.

Prvobitno su volonterima tablice sa imenima zemalja dodjeljivane nasumično, ali koreograf je pitao da li neko ima posebne želje. Kučerova je odmah izabrala Ukrajinu. Dok je prolazila ispred petoro ukrajinskih sportista tokom defilea u Milanu, publika ju je dočekala ovacijama. Mediji su za događaj saznali preko agencije AP (Associated Press) za koju je Ruskinja i govorila.

"Kada hodate ispred ovih ljudi, shvatite da imaju pravo da osjećaju mržnju prema Rusima. Ipak, važno je pokazati da ne misle svi ljudi isto", rekla je Kučerova za AP. Dodala je da Ukrajinci ne mogu ignorisati rat i da je njihova svakodnevica prožeta njegovim posljedicama, ali da i dalje žive, vole, vjenčavaju se i bave sportom.

Iako nije progovorila ni riječ sa ukrajinskim sportistima, oni su joj se obratili na ruskom.

"Nema riječi koja bi mogla da poništi štetu koju su pretrpjeli, niti reči koja može da bude blizu oproštaja", rekla je ona.

Anastasija je znala da će nosti obiležje Ukrajine, te je i nokte nalakirala u bojama zastave te zemlje. Kako i sama kaže, željela je da bude podrška komšijama:

"Okrenula sam se, ali nisam znala šta da im kažem. Samo sam rekla da će ih cijeli stadion dočekati ovacijama. Ukrajinci su na to reagovali skeptično", rekla je ona.

