logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Osvojio 10 zlatnih medalja na Zimskim olimpijskim igrama: Postavio nestvaran rekord, ne može mu niko ništa!

Osvojio 10 zlatnih medalja na Zimskim olimpijskim igrama: Postavio nestvaran rekord, ne može mu niko ništa!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Johanes Hesflot Klebo je postavio nevjerovatan rekord na Zimskim olimpijskim igrama pošto je čak 10 zlatnih medalja osvojio do sada u karijeri.

Norvežanin osvojio 10 zlatnih medalja na Olimpijskim igrama Izvor: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Johanes Hesflot Klebo (29) je mašina za zlatne medalje. Prosto je nevjerovatno šta taj čovjek radi na skijama. Osvojio je 10. zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama. Pet na ovogodišnjim u Italiji, dvije u Pekingu pre četiri godine i tri u Pjongčangu 2018. godine.

Niko mu ne može ništa u kros-kantri skijanju. Prosto rečeno - nepobjediv je. Posljednje zlato Norvežanin je osvojio u konkurenciji parova zajedno sa Ejnarom Hedegartom. Bili su brži od Amerikanaca Bena Ogdena i Gasa Šumahera za 1,4 sekunde.

"Naravno da je predivan osjećaj kada uspijete ovako nešto. Sprint u timu je jedan od najtežih i ujedno jedan od najzabavnijih događaja. Uvijek je neizvjesno, što ovaj uspjeh čini još većim", rekao je Klebo poslije pobjede.

Imaće priliku da poveća broj osvojenih medalja pošto mu je ostala još jedna disciplina, na 50 kilometara, koja je zakazana za nedjelju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zimske olimpijske igre Johanes Hesflot Klebo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC