Osvojio 10 zlatnih medalja na Zimskim olimpijskim igrama: Postavio nestvaran rekord, ne može mu niko ništa!

Johanes Hesflot Klebo je postavio nevjerovatan rekord na Zimskim olimpijskim igrama pošto je čak 10 zlatnih medalja osvojio do sada u karijeri.

Izvor: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Johanes Hesflot Klebo (29) je mašina za zlatne medalje. Prosto je nevjerovatno šta taj čovjek radi na skijama. Osvojio je 10. zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama. Pet na ovogodišnjim u Italiji, dvije u Pekingu pre četiri godine i tri u Pjongčangu 2018. godine.

Niko mu ne može ništa u kros-kantri skijanju. Prosto rečeno - nepobjediv je. Posljednje zlato Norvežanin je osvojio u konkurenciji parova zajedno sa Ejnarom Hedegartom. Bili su brži od Amerikanaca Bena Ogdena i Gasa Šumahera za 1,4 sekunde.

"Naravno da je predivan osjećaj kada uspijete ovako nešto. Sprint u timu je jedan od najtežih i ujedno jedan od najzabavnijih događaja. Uvijek je neizvjesno, što ovaj uspjeh čini još većim", rekao je Klebo poslije pobjede.

Imaće priliku da poveća broj osvojenih medalja pošto mu je ostala još jedna disciplina, na 50 kilometara, koja je zakazana za nedjelju.

