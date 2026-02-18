"U šoku sam, tresem se": Žestoko kritikovala Trampa na ZOI, pa dobila poruku od legendarne pevačice

Amber Glen javno je kritikovala Donalda Trampa i njegovu administraciju, pa je dobila poruku od Madone pred nastup na Zimskim olimpijskim igrama

Teško je kontrolisati emocije kada dobijete poruku od svog idola. Američka klizačica Amber Glen je pred nastup na Zimskim olimpijskim igrama vidjela snimak na kom je hvali Madona i ostala je bez riječi. Nije mogla da dođe k sebi kada je čula legendarnu pevačicu i njene riječi ohrabrenja. I to pošto je javno isprozivala Donalda Trampa.

"Gledala sam te kako kližeš uz moju pjesmu 'Like a prayer' i moram da kažem da sam ostala bez teksta. Nevjerovatna si, tako jaka, lijepa, hrabra. Ne mogu ni da zamislim da nećeš pobijediti. Želim samo da ti poželim sreću, idi po zlato", rekla je Madona.

Amber nije znala kako da reaguje. Vidjelo se i po njoj koliko joj sve ovo znači.

"Izvinite u šoku sam, u potpunom sam šoku. O moj Bože...Tresem se. Moja kraljice, hvala ti puno. Hvala ti, hvala, hvala. Ti si prelijepa, nevjerovatna, ikona si i legenda zauvijek. Hvala ti što podržavaš sportiste i naše umjetničke avanture. Nadam se da ću opravdati tvoju pjesmu. Hvala ti", kazala je Amber Glen.

Nije se proslavila poslije svega ovoga pošto je takmičenje završila na 13. mestu pošto je za jedan od poteza dobila nula poena i tako doživjela neprijatno iznenađenje na takmičenju u Italiji.

Šta je rekla o Trampu?

Ona je javno i pred kamerama kritikovala američkog predsednika Donalda Trampa i njegovu administraciju i zbog toga je izazvala bijes mnogih.

"Ovo je težak period za LGBT zajednicu i za cijelu zajednicu uopšteno u trenutnoj administraciji. Nije prvi put da moramo da se držimo zajedno i da se borimo za ljudska prava. Utiče to na sve nas, moramo da podržavamo jedni druge. Kada sam iskoristila svoju platformu da kažem ono što mislim i osjećam dobila sam zabrinjavajuće prijetnje od ljudi. I to samo zato što sam rekla svoje mišljenje kada su me za to pitali. Očekivala sam ovo, ali sam razočarana i napraviću pauzu neko vrijeme od društvenih mreža, ali nikada neću da prestanem da koristim svoj glas za ono u šta vjerujem", poručila je Amber Glen.

