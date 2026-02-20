logo
Svjetski šampion iznesen na nosilima sa staze na Zimskim olimpijskim igrama

Svjetski šampion iznesen na nosilima sa staze na Zimskim olimpijskim igrama

Autor Nebojša Šatara
Novi užas u Italiji, glavni favorit za zlato ispao iz trke, stigle prve informacije o njegovom stanju.

finly melvil ajvs uzasan pad na zimskim olimpijskim igrama

Novi strašan pad na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji. Aktuelni svjetski šampion u slobodnom skijanju Finli Melvil Ajvs sa Novog Zelanda iznesen je sa staze na nosilima nakon pada u kvalifikacijama.

On je hitno dobio pomoć od medicinskog osoblja nakon što je pao na doskoku i izgubio kontrolu nad skijama i štapovima. Takmičenje je bilo prekinuto na nekoliko minuta dok nije iznesen sa staze na nosilima.

Ovo je bio drugi ozbiljan pad u dva dana u slobodnom skijanju, nakon što je Kanađanki Kesi Šarp takođe bila potrebna medicinska pomoć nakon pada tokom kvalifikacija u ženskoj konkurenciji.

"Bio je u nesvijesti, ali je sada svjestan. Priča. Dobro je. Biće podvrgnut kompletnim pregledima, skeniranju, rendgenskim snimcima, svemu ostalom samo da bi se potpuno isključila bilo kakva mogućnost komplikacija. Ali da, mogu da vas obavijestim da je dobro", rekli su iz njegovog tima nakon što je otpisan iz trke za medalju.

Melvil Ajv ima samo 19 godina, a samo nekoliko minuta pred početak takmičenja oglasio se žičare i najavio pohod na zlato. Nažalost, moraće da sačeka do sljedećih Igara.

Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

 (MONDO)

