Čitaoci reporteri

"Ti si izdajica svog roda": Turčin udario na lijepu Amerikanku, samo jer je izabrala Kinu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Kineskinja Ajlin Gu nalazi se na žestokom udaru američke javnosti, a sada im se pridružio i Enes Kanter.

Enes Kanter napao Ajlin Gu jer se tkamiči za kinu Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia/John Lamparski / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši turski košarkaš Enes Kanter koji je našao drugu domovinu u Americi, žestoko je kritikovao Ajlin Gu koja je prije četiri godine odlučila da predstavlja Kinu na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu, a sada i u Italiji. On je poznat kao žestoki protivnik predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana i njegova čitava karijera je obilježena politikom. Sada je odlučio da djevojku koja je četvorostruka olimpijska šampiona nazove izdajicom.

Ajlin je nastupala pod zastavom Kine i na prošlim Igrama u Pekingu, ali kritike ne prestaju da pristižu sa svih strana. Američka javnost joj nikad nije oprostila, a sve je dobilo na težini kada se okitila sa nova dva odličja.

"Reći ću otvoreno, ona je izdajica. Rođena je u Americi, odrasla je u Americi, živi u Americi, a bira da se takmiči protiv vlastite zemlje za, bukvalno, najvećeg kršitelja ljudskih prava na planeti, Kinu. Izgradila je slavu u slobodnoj zemlji, a zatim odlučila da predstavlja autoritarni režim koji je odgovoran za smrt deset miliona svojih državljana i u kojoj i dan-danas postoje koncentracijski logori", izjavio je za Fox News Kanter kome je oduzet turski pasoš.

Gu nikada nije govorila na temu kršenja ljudskih prava i ranije je izjavila da predstavlja Kinu zbog svoje majke koja je tamo rođena.

"To je kao predstava. Kad god se pokrenu pitanja o ljudskim pravima u Kini, svi prestaju da govore o tome", dodao je Kanter.

Inače, Gu je najplaćenija sportistkinja na Zimskim olimpijskim igrama sa zaradom od 23 miliona dolara, zahvaljujući partnerstvima sa kineskim kompanijama, uključujući "Bank of China".

Na aktuelnim Zimskim olimpijskim igrama osvojila je dvije srebrne medalje u fristajl skijanju, dok je u Pekingu osvojila dva zlata.

Zimske olimpijske igre

