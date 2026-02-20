Ispala mu skija usred nastupa na ZOI: Ostao je u šoku, odmah se uhvatio za glavu

Luk Herold doživio je veliki peh tokom trke na Zimskim olimpijskim igrama pošto mu je ispala skija usred takmičenja
Luk Herold (18) doživio je nevjerovatan peh na Zimskim olimpijskim igrama. Tinejdžer sa Novog Zelanda izgubio je skiju usred nastupa. To ga je skupo koštalo i odmah mu je bilo jasno da je u velikom problemu i da neće moći da pronađe rješenje za taj problem.
Herold se takmiči u disciplini slobodno skijanje i sreća mu je okrenula leđa. Dok je bio pri kraju svog nastupa i bio u vazduhu ispala mu je skija sa lijeve noge. To ga je ostavilo u šoku.
Luk se odmah uhvatio za glavu i stao. Bio je potpuno slomljen. Nije mogao da vjeruje na koji način će završiti san o medalji na Olimpijskim igrama...
Heart-broken— TNT Sports (@tntsports)February 20, 2026
Halfpipe drama for Luke Harrold as lost ski ends his Olympic dream.pic.twitter.com/QI5o8zgxrD