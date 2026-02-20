Ispala mu skija usred nastupa na ZOI: Ostao je u šoku, odmah se uhvatio za glavu

Luk Herold doživio je veliki peh tokom trke na Zimskim olimpijskim igrama pošto mu je ispala skija usred takmičenja

Izvor: Printscreen/X/TNT Sports

Luk Herold (18) doživio je nevjerovatan peh na Zimskim olimpijskim igrama. Tinejdžer sa Novog Zelanda izgubio je skiju usred nastupa. To ga je skupo koštalo i odmah mu je bilo jasno da je u velikom problemu i da neće moći da pronađe rješenje za taj problem.

Herold se takmiči u disciplini slobodno skijanje i sreća mu je okrenula leđa. Dok je bio pri kraju svog nastupa i bio u vazduhu ispala mu je skija sa lijeve noge. To ga je ostavilo u šoku.

Luk se odmah uhvatio za glavu i stao. Bio je potpuno slomljen. Nije mogao da vjeruje na koji način će završiti san o medalji na Olimpijskim igrama...