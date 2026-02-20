logo
Evo kako izgleda Lindzi Von poslije šest sati operacije: "Bilo je potrebno mnogo pločica i šrafova"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Lindzi Von je šest sati bila na operacionom stolu, a sama je priznala da joj poslije svega oporavak ide sporo i teško.

Kako izgleda Lindzi Von poslije šest sati operacije Izvor: Instagram/lindseyvonn/Printscreen

Američka skijašica Lindzi Von oporavlja se poslije teške povrede na Zimskim olimpijskim igrama, a sada smo vidjeli kako izgleda poslije nove operacije.

Dala je sve od sebe da nastupi na Zimskim olimpijskim igrama i na kraju to nije ispalo dobro. Otišla je u Italiju sa rupturom prednjeg ukrštenog ligamenta, zatim se ponovo teško povrijedila i sada je nekoliko puta operisana.

"Samo kratka informacija… moja posljednja operacija je prošla dobro. Trajala je nešto više od šest sati. Oporavljam se od operacije, ali je bol teško podnijeti. Sporo napredujem, ali se nadam da ću uskoro moći da izađem iz bolnice. Hvala svima na podršci", napisala je Von na tviteru, a onda je na instagramu postavila video iz bolnice.

Mogli smo da vidimo kako izgleda kada je iznose u krevetu iz operacione sale, a ona je najavila da će i dalje navijačima i obožavateljima javljati u kakvom je stanju.

"Preživjela sam operaciju. Trajala je nešto više od šest sati. Kao što možete da vidite, bilo je potrebno mnogo pločica i šrafova ali dr Heket je napravio sjajan posao. Hvala i dr Violi na operaciji takođe. S obzirom na težinu povreda, mučim se nakon operacije i još me nisu pustili iz bolnice, ali skoro sam spremna. Pravim male korake. Uskoro ću objasniti kakva je operacija bila i šta ona znači", napisala je Lindzi Von.

Pogledajte kako je izgledala poslije zahvata:

Novak je obožava, jedna je od najvećih

Lindzi Von ima 41 godinu i vratila se nakon pauze od pet godina sa namjerom da nastupi na ZOI 2026. U karijeri ima zlato i dvije bronze sa Olimpijskih igara, četiri puta je bila osvajač Svjetskog kupa, a 16 puta je osvajala titule u pojedinačnih disciplinama. Novak Đoković je sa velikim zanimanjem pratio njen nastup, dolazak na ZOI kao i oporavak od povrede i nekoliko puta joj je slao poruke podrške otkako je doživjela teške povrede.

