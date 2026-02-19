logo
Lindzi Von saopštila tužne vijesti

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Legendarna Amerikanka prolazi pravi pakao proteklih dana.

lindzi von preminuo pas dok je bila u bolnici Izvor: lindsey vonn/X/Printscreen

Legendarna američka skijašica Lindzi Von konačno se vratila u domovinu, nakon što je podvrgnuta nekoliko opracija u Trevizu gdje je bila smještena nakon stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama. Dok je ležala prikovana za bolnički krevet stigle su joj užasne vijesti, preminuo je njen voljeni pas Leo. Lindzi je tek poslije 10 dana smogla snage da se oglasi i posveti mu objavu.

"Leo je preminuo. Dan nakon moje nesreće, oprostila sam se od svog velikog dečka dok sam ležala u bolničkom krevetu. Bio je to jedan od najtežih dana u mom životu, a još uvijek ne mogu da se pomirim sa njegovom smrću", napisala je Von uz zajedničke fotografije.

 Čeka je dug oporavak

Von je trasportovana u Ameriku gdje je čeka peta operacija i za sada je neizvjesno davati bilo kakve prognoze. "Duže od nedjelju dana nisam stala na noge. Bila sam u bolničkom krevetu, nepokretna, još od trke. Iako još uvijek nisam u mogućnosti da stojim, to što sam se vratila kući je sjajno. Hvala svima u Italiji što su se lijepo brinuli o meni", poručila je Lindzi na društvenim mrežama.

Bila je svjesna rizika nakon povrede prednjih ukrštenih ligamenata neposredno pred start Zimskih Olimpijskih igara. Željela je da to bude njen oproštajni spust, ali nažalost sve je krenulo po zlu.

"Znala sam šta radim i odabrala sam da rizikujem. Svaki skijaš koji se spremao za trku je preuzeo isti taj rizik. Čak i da si najjača osoba na svijetu, planina je ta koja drži sve karte. Bila sam spremna da se žrtvujem i da rizikujem za nešto što sam znala da apsolutno mogu da uradim. Uvijek ću prije da izaberem rizik da padnem dok dajem sve od sebe, nego da ne skijam do svojih limita i da se poslije kajem. Nikada nisam živjela život sa onim 'šta bi bilo kad bi bilo'", zaključila je Lindzi Von.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:20
Stravičan pad Lindzi Von
Izvor: Mreža X
Izvor: Mreža X

(MONDO)

