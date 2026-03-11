logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Arina Sabalenka neće više da ćuti: "Previše je, ukinite to"

Arina Sabalenka neće više da ćuti: "Previše je, ukinite to"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Bjeloruskinja Arina Sabalenka zalaže se za promjenu rasporeda na WTA turu.

arina sabalenka digla glas zbog rasporeda Izvor: WTA/Youtube/Printscreen

Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka digla je glas zbog pretrpanog rasporeda na WTA turu. Ubrzo nakon Australijan Opena održavaju se dva velika događaja iz Serije 1000 - Doha i Dubai, kao i nekoliko manjih turnira. Kako su Mastersi obavezujući za najbolje rangirane igračice, Bjeloruskinja apeluje da dođe do promjene u rasporedu. Kako bi ona to riješila?

Sabalenka je odlučila da uzme dužu pauzu, pa se nakon prvog grend slema u sezoni pojavila tek na Mastersu u Indijan Velsu. Ove godine, bilo je samo nedjelju dana razmaka između Australijan Opena i Dohe. Takođe, bilo je manje od dvije nedelje između Dubaija i Indijan Velsa, što je igračima koji su se takmičili u sva četiri takmičenja ostavilo malo vremena za odmor.

Sabalenka je ove godine preskočila Dohu i Dubai i to ju je koštalo poena na WTA listi. Ona predlaže da se neki turniri pomjere, otkažu ili bar ne budu obavezujući.

Arina Sabalenka
Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Ja lično ne bih imala nijedan turnir u februaru poslije Australijan opena, ali znate, zakazivanje je tako teška stvar. Jednostavno bih ukinula ovu obaveznu situaciju, jer ako daleko stignete na jednom turniru, fizički nije dobro za zdravlje da idete i igrate na drugom jer je to obavezno", rekla je Sabalenka i nastavila:

"Pustila bih igrače da izaberu gdje želi da se takmiče jer ako stignu daleko, do Australijan opena, prerano je za igranje turnira na Bliskom istoku. Dakle, mislim da je obavezna situacija previše, moramo jednostavno smanjiti taj broj. Previše je", jasna je prva teniserka svijeta.

Arini je odmor i te kako prijao, pošto je stigla do četvrtfinala bez izgubljenog seta, usput pobijedivši četvorostruku grend slem šampionku Naomi Osaku.

"Veoma sam zadovoljna svojom igrom, načinom na koji sam unijela raznolikost na teren, time što sam je natjerala da pogađa većinu vremena i naravno zadovoljna servisima, bio je to odličan nastup za mene", rekla je nakon što je ubjedljivo slavila sa 6:2, 6:4.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:43
Arina Sabalenka i Svitolina se ne rukuju
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Arina Sabalenka Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC