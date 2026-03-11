Arina Sabalenka neće više da ćuti: "Previše je, ukinite to"

Bjeloruskinja Arina Sabalenka zalaže se za promjenu rasporeda na WTA turu.

Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka digla je glas zbog pretrpanog rasporeda na WTA turu. Ubrzo nakon Australijan Opena održavaju se dva velika događaja iz Serije 1000 - Doha i Dubai, kao i nekoliko manjih turnira. Kako su Mastersi obavezujući za najbolje rangirane igračice, Bjeloruskinja apeluje da dođe do promjene u rasporedu. Kako bi ona to riješila?

Sabalenka je odlučila da uzme dužu pauzu, pa se nakon prvog grend slema u sezoni pojavila tek na Mastersu u Indijan Velsu. Ove godine, bilo je samo nedjelju dana razmaka između Australijan Opena i Dohe. Takođe, bilo je manje od dvije nedelje između Dubaija i Indijan Velsa, što je igračima koji su se takmičili u sva četiri takmičenja ostavilo malo vremena za odmor.

Sabalenka je ove godine preskočila Dohu i Dubai i to ju je koštalo poena na WTA listi. Ona predlaže da se neki turniri pomjere, otkažu ili bar ne budu obavezujući.

"Ja lično ne bih imala nijedan turnir u februaru poslije Australijan opena, ali znate, zakazivanje je tako teška stvar. Jednostavno bih ukinula ovu obaveznu situaciju, jer ako daleko stignete na jednom turniru, fizički nije dobro za zdravlje da idete i igrate na drugom jer je to obavezno", rekla je Sabalenka i nastavila:

"Pustila bih igrače da izaberu gdje želi da se takmiče jer ako stignu daleko, do Australijan opena, prerano je za igranje turnira na Bliskom istoku. Dakle, mislim da je obavezna situacija previše, moramo jednostavno smanjiti taj broj. Previše je", jasna je prva teniserka svijeta.

Arini je odmor i te kako prijao, pošto je stigla do četvrtfinala bez izgubljenog seta, usput pobijedivši četvorostruku grend slem šampionku Naomi Osaku.

"Veoma sam zadovoljna svojom igrom, načinom na koji sam unijela raznolikost na teren, time što sam je natjerala da pogađa većinu vremena i naravno zadovoljna servisima, bio je to odličan nastup za mene", rekla je nakon što je ubjedljivo slavila sa 6:2, 6:4.

