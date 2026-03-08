logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Plakala sam, bila sam ružna i nespremna": Sabalenka otkrila nepoznate detalje o prosidbi

"Plakala sam, bila sam ružna i nespremna": Sabalenka otkrila nepoznate detalje o prosidbi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Arina Sabalenka otkrila je kako je izgledala njena prosidba i kako je budući muž Jorgos Frangulis iznenadio tom prilikom.

Arina Sabalenka o vjeridbi Izvor: Instagram//arynasabalenka/printscreen

Arina Sabalenka ne skida vjerenički prsten sa ruke. Ni kada igra mečeve, što je pokazala u drugom kolu turnira u Indijan Velsu. Upravo je tamo i ispričala kako je izgledala prosidba i kako je njen budući muž Jorgos Frangulis uspio da je iznenadi i da ona nije znala za to.

"Svi ste vjerovatno videli snimak, nisam bila spremna. Iznenadili su me. Cijeli tim je znao. Agent mi je rekao da imamo veoma važan sastanak za 15 minuta i da obučem nešto lijepo. Bila sam baš umorna to veče. Pomislila sam - ma neću to da uradim, samo ću da obučem pantalone", počela je Sabalenka.

Kada su stigli do destinacije na kojoj je kasnije pala prosidba, tada je shvatila šta se dešava.

"Stigli smo, vidjela sam Jorgosa i počela sam da plačem. Većinu vremena sam plakala, smatrala sam da sam ružna, nespremna za ovako lijep momenat. Zaustavila sam sve i rekla snimatelju i fotografu da se postaraju da se moje lice ne vidi tu, samo prsten. Tražila sam da me snimaju iz daljine ili sa leđa, nije mi se sviđalo kako sam izgledala. Bio je to prelijep momenat, iznenadila sam se, iako sam imala neki osjećaj da bi moglo da se dogodi ovdje. Na kraju, uspio je da me iznenadi", dodala je Arina.

Koliko košta njen prsten?

Izvor: X/@WTA/Printscreen

Navodno, prsten Arine Sabalenke vrijedi čak milion dolara. To su informacije koje su stigle od raznih procjenitelja. Izabela Grutman, osnivačica i direktorke kompanije, zajedno je sa Frangulisom mjesecima radila na dizajnu prstena.

Centralno mjesto na prstenu zauzima ovalni dijamant, dok su u nakit uklopljeni i smaragdi. Ekspert za dijamante Nik Ajrlend tvrdi da prsten vredi oko 1,4 miliona dolara, dok ima onih koji tvrde da je između 500.000 i 800.000 dolara. Ostaje da se vidi da li će prava vrijednost ikada da bude otkrivena zvanično.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Arina Sabalenka Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC