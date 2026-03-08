logo
Mercedes nadmudrio Ferari: Džordž Rasel slavio pobjedu, Maksa i Landa već boli glava

Mercedes nadmudrio Ferari: Džordž Rasel slavio pobjedu, Maksa i Landa već boli glava

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatna trka viđena je na startu sezone Formule 1 u Australiji. Pobijedio je Džordž Rasel, a Mercedes je pokazao dominaciju.

džordž rasel Izvor: Alessio Morgese / Alamy live news, Ag.FotoMorAle / Alamy / Profimedia

Počela je sezona Formule 1, a prvu pobedu je upisao Džordž Rasel. Mercedes je dominirao pa je tako na drugom mjestu bio njegov timski kolega Kimi Antoneli, a iza njih su se našli Ferariji Šarl Lekler i Luis Hamilton. Djeluje da će ove sezone to biti i borba za trofeje pošto  je Lando Noris bio peti, a Maks Ferstapetn tek šesti. Videli smo bodove za Bermana i Has, Arvida Lidblada kao i prve poene za Audi i Gabrijela Bortoleta.

Na startu smo vidjeli juriš Ferarija pa je tako Lekler odmah sa četvrtog izbio na prvo mjesto, a Hamilton sa sedmog na treće. Ipak nakon prvih deset krugova krenulo je preticanje pa su se Lekler i Rasel mijenjali na prvom mjestu. Nakon što je Isaku Hađaru otkazao bolid i tu je Mercedes došao do pobjede. Promijenili su gume i do kraja vozili na tvrdim pneumaticima, pa je taktički stigla i pobjeda.

Na kraju čak šest vozača nije završilo trku, a zapravo jedan nije ni počeo da je vozi. U pitanju je Oskar Pjastri koji je razbio svoj bolid na putu do početne pozicije. Sada nas čeka trka u Kini već idućeg vikenda. 

Tagovi

Formula 1 Džordž Rasel

