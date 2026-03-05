logo
Nova sezona Formule 1 stiže uživo na Arena Sport TV

Izvor Promo
0

Pratite "najbrži cirkus na svijetu" u okviru m:tel IPTV-a

Izvor: m:tel PR

Žestoke trke Formule 1 stižu na Arena Sport TV!

Ove sezone ukupno će biti održane 24 trke koje, uključujući i treninge, pratite u direktnim prenosima na Arena Sport kanalima.

Početak nove sezone se približava, prva trka je 8. marta u Australiji a zatim se globalni spektakl brzine nastavlja u Kini i Japanu.

Nova sezona donosi najveće promjene pravila u posljednjih nekoliko godina, bolidi su kraći, uži, lakši i okretniji, definisan je novi motorski koncept sa novim aerodinamičkim performansama za veću atraktivnost takmičenja, više preticanja i iznenađenja na stazi.

Ne propustite čisti adrenalin na vrelom asfaltu!

Gledajte najbolje sadržaje putem m:tel IPTV-ja ili m:SAT-a bilo gdje u BiH, a najbolji sport pratite na Arena Sport kanalima!

