logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Osmomartovski pokloni iz m:tel ponude - Xiaomi i Honor telefoni po posebnim cijenama

Osmomartovski pokloni iz m:tel ponude - Xiaomi i Honor telefoni po posebnim cijenama

Autor m:tel
0

Izaberite poklon koji stvara najljepše uspomene!

Osmomartovski pokloni iz m:tel ponude - Xiaomi i Honor telefoni po posebnim cijenama Izvor: Promo/M:tel

Dragocjeni pokloni su uvijek oni koji čuvaju uspomene, posebno u danima ljubavi i pažnje kada najljepši trenuci zaslužuju da budu sačuvani na najbolji način.

Iz m:tel ponude preporučujemo vam četiri sjajna telefona sa fantastičnim kamerama.

Honor 400 i Honor 400 Pro

Uživajte u stilu, sa Honor 400 ili Honor 400 Pro svaki svoj trenutak pretvorite u umjetnost. Oba modela opremljena su naprednom glavnom kamerom od 200 MP, AI funkcijama i prednjom kamerom od 50 MP za selfije kakve do sada niste imali.
Takođe, otkrijte AI fotografiju za profesionalne snimke bilo kada i bilo gdje uz novu generaciju AI Imaging tehnologije.

U posebnoj m:tel ponudi izaberite Honor 400 ili Honor 400 Pro i uštedite čak 274 KM!

Xiaomi Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 14 Pro+

Sa kamerom od 200 MP i optičkom stabilizacijom, Redmi Note 14 Pro+ donosi napredne AI funkcije poput AI Image Expansion i AI Erase Pro, koje omogućavaju proširenje pozadine i uklanjanje neželjenih objekata za još savršenije fotografije.

Otporan na padove i vodu, Redmi Note 15 Pro donosi vrhunsku izdržljivost, ali i fantastične fotografije iz prvog pokušaja. Kamera od 200 MP sa optičkom stabilizacijom i AI podrškom omogućava oštre i prirodne snimke čak i u uslovima slabog osvjetljenja.

U posebnoj m:tel ponudi izaberete Redmi Note 15 Pro ili Redmi Note 14 Pro+ i uštedite 68 KM!

Više od tehnologije, voljenoj osobi za osmi mart poklonite uspomene zabilježene na savršenim fotografijama!

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite na 0800 50 000.

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS