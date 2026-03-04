m:tel i Wiener predstavili inovaciju na tržištu: Prva mobilna tarifa sa putnim osiguranjem

Tržište telekomunikacija i osiguranja u Bosni i Hercegovini dobilo je iskorak kakav do sada nije viđen.

Izvor: m:tel

m:tel, u partnerstvu sa Wiener osiguranjem VIG, predstavlja m:tel Travel tarife - prve postpaid mobilne tarife na tržištu Bosne i Hercegovine koje uključuju i putno zdravstveno osiguranje. Ovo nije samo nova tarifa. Ovo je nova kategorija na tržištu.

Po prvi put, korisnici u Bosni i Hercegovini ne moraju razmišljati o tome da li su kupili polisu osiguranja prije puta ili da li su aktivirali odgovarajuću roming tarifnu opciju. Sada je sve objedinjeno u jednom paketu, i komunikacija i sigurnost, bez dodatnih ugovora, bez papirologije i bez skrivenih troškova.

m:tel Travel tarife - Evropa, Evropa Plus i Svijet osmišljene su da prate život savremenih putnika, poslovnih ljudi, porodica, mladih koji putuju spontano i svih onih koji prelaze granice više puta godišnje. U okviru postpaid tarifa uključeno je Wiener putno zdravstveno osiguranje koje važi širom svijeta, omogućava neograničen broj putovanja tokom godine, sa pokrićem do 21 dan po svakom putovanju.

Uz standardne bonuse minuta, SMS poruka i interneta u BiH i regionu Zapadnog Balkana, korisnici m:tel Travel tarifa dobijaju i mobilni internet u romingu u Evropi i svijetu do 3 GB, uz odabranu tarifu. Paket dodatno uključuje Move TV - televiziju u pokretu, dok je u odabranim tarifama dostupna i usluga Siguran Net.

Prilikom potpisivanja sporazuma o partnerstvu izvršni direktor za prodaju kompanije m:tel Srđan Pešević istakao je da su m:tel Travel tarife nastale iz potrebe da korisnici dobiju više od standardne mobilne usluge - rješenje koje objedinjuje komunikaciju i sigurnost u jednom paketu. „U saradnji sa Wiener osiguranjem omogućili smo da putno zdravstveno osiguranje postane dio svakodnevne usluge, bez dodatnih procedura i brige pred put. Naši korisnici danas očekuju jednostavnost, fleksibilnost i pouzdanost, a upravo to donosi, ovaj proizvod. Ponosni smo što zajedno postavljamo nove standarde na tržištu Bosne i Hercegovine“, naglasio je Pešević.

Borisalv Doder, generalni direktor Wiener osiguranja VIG, istakao je: „Ovo partnerstvo predstavlja iskorak ne samo za naše dvije kompanije, već i za kompletno tržište. Prvi put u Bosni i Hercegovini putno zdravstveno osiguranje postaje dio svakodnevne usluge koju korisnici već imaju, njihove mobilne tarife. Time osiguranje izlazi iz okvira ‘obavezne kupovine pred put’ i postaje stalna i dostupna zaštita tokom svih putovanja. Partnerstvom sa m:telom postavljamo nove standarde na tržištu i pokazujemo da osiguranje može biti integrisano i prilagođeno stvarnim navikama ljudi koji danas putuju češće nego ikada.“

Ova saradnja predstavlja strateško partnerstvo dva snažna brenda koji zajednički pomjeraju granice ponude na domaćem tržištu i uvode model koji je do sada bio rezervisan za razvijenija tržišta. Sa m:tel Travel tarifama granice više nisu administrativna prepreka niti dodatni trošak, već samo nova destinacija.