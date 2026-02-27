Filmske preporuke iz m:tel IPTV ponude – vikend i sedmica uz dobre filmove

U subotu 28. februara 2026. godine u 22.35 časova na Radio-televiziji Republike Srpske možete pogledati akcioni krimi-triler, film “Izgubljen pod suncem”.

Akcioni krimi-triler koji prati Džona, surovog sitnog lopova u bijegu od vlastite prošlosti. Na njegovom putu pojavljuje se Luis, tinejdžer bez roditelja, koji nevoljno postaje dio opasne pustolovine na cesti – svijeta pljački, oružja i prevare. Dok ga sustižu posljedice odmetničkog života, Džon mora odlučiti da li je takav put ispravan, ne samo za njega, već i za Luisa.

Film “Male žene” je simpatična romantična drama. Na programu je u nedjelju 1. marta 2026. godine u 20.00 časova na TV STAR Life.

Topla i bezvremenska romantična drama donosi priču o sestrama Marč – četiri mlade žene koje hrabro biraju da žive po sopstvenim pravilima.

Kroz sjećanja Džo Marč, film oživljava klasičnu priču o odrastanju, snovima, ljubavi i ličnom izboru, zasnovanu na istoimenom romanu koji i danas jednako inspiriše.

Romantična komedija, prošarana sa dubokim emocionalnim temama, žanr je koji uvijek zaokuplja pažnju. Preporučujemo film “Otišao sa ženom”, u utorak, 3. marta u 13.00 časoca na TV Pink World Cinema.

Ova romantična komedija prati neimenovanog neženju čiji se život potpuno mijenja dolaskom brbljive i harizmatične žene. Njena prisutnost ga ispunjava, zbunjuje i na kraju ostavlja slomljenim. Kada se ona ponovo pojavi, suočen s emocionalnim haosom, glavni junak mora odlučiti kakav život želi živjeti – i po kojoj cijeni.

Akcioni film “Transporter: Nasljeđe” na programu je u srijedu 4. marta u 22.15 časova na TV B92.

Dinamični akcioni film vodi nas na Francusku rivijeru, gdje Frenk Martin, najbolji vozač kriminalnog podzemlja, posluje po tri jasna pravila: bez imena, bez pitanja i bez pregovora. Njegov strogi kodeks biće narušen kada pristane na opasnu vožnju koja ga uvlači u spektakularnu pljačku i osvetnički plan protiv ruskog trgovca ljudima. Brza vožnja, adrenalinske scene i neumoljiva akcija garantuju napetu filmsku veče.

