Galaxy S26 serija je stigla – poručite telefone u m:tel ponudi!

Izvor Promo
0

U preorder ponudi uštedite i do 400 KM

Naručite uređaj iz fenomenalne Galaxy S26 serije tokom pretprodaje Izvor: m:tel PR

Naručite uređaj iz fenomenalne Galaxy S26 serije tokom pretprodaje i otvorite nove svjetove koje Galaxy AI nosi sa sobom.

Kupovinom u pretprodaji dobićete dvostruko više memorijskog prostora po cijeni osnovne varijante, uz uštedu do 400 KM. Više memorije znači više mjesta za vaše fotografije, videozapise i sve uspomene koje želite da vam uvijek budu pri ruci.

Nova Galaxy S26 serija nudi trenutno najnaprednije mogućnosti: izuzetne performanse, vrhunski sistem kamera i Galaxy AI, pružajući korisnicima pouzdano iskustvo bez kompromisa.

Takođe, Galaxy S26 seriju pokreće najnaprednije Galaxy AI iskustvo - proaktivno, prilagodljivo i osmišljeno da svakodnevne zadatke učini bržim, lakšim i intuitivnijim.

Izaberite svoj Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ ili Galaxy S26 Ultra novi telefon u m:tel preorder ponudi koja traje do 10. marta ove godine.

Za više informacija posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite 0800 50 000.

