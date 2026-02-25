Rizik koji ulazi u dom: Zašto ilegalni IPTV servisi nisu bezazlena alternativa

Odsustvo pravne zaštite, sigurnosti podataka i garancije kvaliteta usluge

Izvor: Depositphotos

Ilegalni online IPTV servisi posljednjih godina sve intenzivnije se nude i promovišu na tržištu BiH, predstavljajući se kao povoljna i bezazlena alternativa legalnim televizijskim uslugama. Međutim, radi se o obliku digitalne piraterije iza koje stoje ozbiljni pravni, finansijski i sigurnosni rizici o kojima korisnici najčešće nisu dovoljno informisani.

"Najvažnije je da građani razumiju da usluga koju kupuju u ovim slučajevima nije legalna", poručuju iz m:tel-a. Kako navode, nelegalni IPTV servisi nemaju dozvole za distribuciju sadržaja, ne plaćaju autorska prava, ne plaćaju poreze i ne posluju u skladu sa važećim zakonima. Upravo zato pružaju usluge koje su cjenovno nekonkurentne na tržištu, jer posluju izvan regulatornog i poreskog sistema.

Pored toga, kod ovakvih servisa ne postoji ni garancija kvaliteta usluge. Prekidi u emitovanju, loš kvalitet slike i zvuka, kao i potpuno gašenje servisa bez prethodne najave, česta su pojava, a korisnici u takvim situacijama nemaju kome da se obrate.

Posebnu zabrinutost, kako navode, predstavlja zaštita ličnih i finansijskih podataka.

"Nelegalni pružaoci usluga ne podliježu pravilima o zaštiti podataka. Korisnici često nisu svjesni kome ostavljaju svoje lične podatke i podatke o plaćanju, niti kako se oni dalje koriste", poručuju iz m:tel-a.

Upozoravaju i na mogućnost finansijskog gubitka. Plaćanje se najčešće vrši unaprijed, bez ugovora i računa, što znači da u slučaju prevare ili gašenja servisa korisnici mogu ostati i bez usluge i bez novca.

"Važno je naglasiti da se u Evropi sve češće sprovode istrage protiv nelegalnih IPTV mreža kao dio borbe protiv organizovanog digitalnog kriminala, gdje su i krajnji korisnici postali dio tih akcija", ističu iz m:tel-a.

Sigurnosni rizici koje korisnici često zanemaruju

Iz m:tel-a dodatno upozoravaju da nelegalni IPTV servisi nose ozbiljne digitalne rizike, među kojima su:

• krađa podataka s platnih kartica,

• instalacija malicioznih softvera putem aplikacija i TV uređaja,

• krađa identiteta i neovlašten pristup ličnim nalozima,

• dugoročno narušavanje digitalne sigurnosti kućnih mreža.

"Cijena nikada ne bi trebalo da bude jedini kriterij pri izboru televizijske usluge. Kada se bira TV servis, bira se i nivo sigurnosti, zaštite podataka i pravne sigurnosti za cijelu porodicu. Zato pozivamo građane da biraju legalno", poručuju iz m:tel-a.

Iz kompanije podsjećaju da legalni operateri u Bosni i Hercegovini posluju u skladu s pravilima koje propisuje Regulatorna agencija za komunikacije, što korisnicima garantuje transparentne uslove, stabilnu uslugu i zaštitu prava.