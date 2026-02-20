m:tel TV preporuke: Od akcije do komedije - sve na jednom mjestu

Džoni Dep i Forest Vitaker tumače glavne ulogu u sjajnoj drami „Grad laži“, koja je na programu u subotu, 21. februara na Cinemax TV u 20 časova.

Izvor: m:tel

Osramoćeni detektiv policije Los Anđelesa, Rasel Pul (Džoni Dep), udružuje se sa novinarom Džekom Džeksonom (Forest Vitaker) u namjeri da pronađe ubice muzičkih ikona, Tupaka Šakura i Kristofera Volasa …

TV kanal Pink Romance zakazuje druženje uz komediju „Opsjednuti mladoženja“, u nedjelju, 22. februara u 13 časova.

Nakon četvorogodišnjeg udvaranja, Alisa i Taker uskoro će stati pred matičara. Međutim, ono što zbunjuje sve njegove prijatelje i porodicu je to što Taker postaje opsjednut planiranjem vjenčanja.

Film „Na dnu“ je savremeni vestern i prati priču o Truu Brendivajnu (Vajat Rasel), jahaču divljih konja bez sedla koji se grčevito drži svoje posustale rodeo-karijere. TV HBO 2, ponedjeljak, 23. februar u 22.45 časova.

Kad ga zadesi neobična proljećna snježna oluja, mora da se bori s povredama, bolešću i surovom hladnoćom. U toj borbi za preživljavanje, Tru je primoran da se suoči sa svojim izborima i okolnostima koje su ga dovele u tu lošu situaciju. U sporednim ulogama Denis Kvejd, Meri Makdonel i Tom Skerit.

Film „Izabrana porodica“ je dramska komedija sa nevjerovatnim zapletom. Možete je pogledati u srijedu, 25. februara u 21 čas na TV FilmBox Extra.

En je učiteljica joge koja se muči da postigne unutrašnji mir usprkos činjenici što je porodica izluđuje i što je njen romantični život jadan. Ona ne zna reći 'ne' i želi riješiti svačije probleme. U međuvremenu, En se bori da spasi svoju sestru Klio od zavisnosti, s katastrofalnim rezultatima. Uz tolika očekivanja od nje, En se oslanja na svoje dobre prijatelje i dobija njihovu podršku. Oni su je pak spojili sa simpatičnim, razvedenim tatom Stivom, koji ima preslatku sedmogodišnju kćerku....

