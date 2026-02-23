logo
Pratite uživo novi Galaxy Unpacked - stiže sljedeće Samsung poglavlje!

0

Registrujte se za Unpacked prenos i ostvarite priliku za poklon

Pratite uživo novi Galaxy Unpacked Izvor: m:tel PR

Budite među prvima koji će otkriti svijet najnovih inovacija i tehnologija!

Pridružite nam se na Samsung #GalaxyUnpacked događaju 25. februara 2026. i otkrijte kako vaš dan može biti lakši i jednostavniji uz #GalaxyAI.

Registrujte se ovdje i uz kupovinu ostvarite pravo na poklon – magnetni bežični punjač od 25 W.

Samsung Galaxy Unpacked pratite na adresi:

https://www.samsung.com/ba/unpacked/?cid=ba_ow_email_partner_f1h26_tease-hr_cocrm_image_mtel_mtel

Tagovi

m:tel Samsung Galaxy S26

