Đoković izgubio set, pa se naljutio: Poljak dobio lekciju od najvećeg ikada

Novak Đoković je na turniru u Indijan Velsu napravio preokret i pobijedio Kamila Majhžaka. Naredni rival mu je Aleksandar Kovačević.

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Novak Đoković pobjedom protiv Kamila Majžaka je započeo turnir u Indijan Velsu. Poslije lošeg prvog seta koji je izgubio, u naredna dva je održao čas tenisa poljskom teniseru - 4:6, 6:1, 6:2. Naredni rival biće mu američki teniser srpskog porijekla Aleksandar Kovačević.

Mučio se srpski igrač dosta u prvom setu, nije mogao da nađe ritam, pretrpio je dva brejka (1:4), a Poljak je imao priliku da ode i još veću prednost (1:5), ali mu to srpski as nije dao. Vratio se, priprijetio, došao do 4:5, imao tri brejk lopte i nije ih iskoristio, što je značilo da Kamil vodi u setovima.

U drugom setu je Novak promijenio taktiku, počeo da igra malo agresivnije, da više "šeta" rivala i sve to mu se isplatilo. Osvojio je set sa samo jednim izgubljenim gemom, iako je mogao i sa nulom (6:1). U trećem setu je imao male probleme i nagon za povraćanjem, ali je brzo to riješio i uspio da privede meč kraju.